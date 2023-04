L'opposition municipale de Sète demande des comptes au maire

Sète a reçu un peu plus de 7 millions d'euros entre 2018 et 2022 dans le cadre d'Action Cœur de Ville.

À quoi a servi l'argent accordé par l'Etat à Sète dans le cadre d'Action Cœur de Ville ? C'est ce que veut savoir l'opposition municipale de Sète. Ce programme national s'est donné pour objectif de redonner de la vie aux centres-villes de 234 communes moyennes, dont Sète fait partie. La mairie a reçu 7 millions et 737 mille euros de la part de l'Etat entre 2018 et 2022. Cet argent est venu en complément de celui d'autres partenaires sur les différents projet et a permis de financer 30 millions d'euros de travaux.

Mais concrètement, dans quoi est parti l'argent ? Laurent Hercé, conseiller municipal écologiste dans l'opposition à la mairie de Sète s'interroge. Il espère qu'il a été utilisé pour améliorer les conditions de vie des habitants les plus défavorisés. "À Sète, il y a un taux de pauvreté de 24 %, c'est énorme. Il y a plusieurs quartiers, notamment sur l'Ile de Thau, dans une grande difficulté. Et à côté de ça, on a des gens très favorisés, qui affluent de plus en plus vers la côte. Donc la question, c'est de savoir à qui on s'adresse. Est-ce qu'on dépense l'argent de l'État et l'argent de nos impôts pour faire plaisir à ce nouveau public très favorisé et plutôt retraité où est-ce qu'on le dépense pour les gens qui habitent là qui essaient de travailler sur place et qui ont des problèmes de logement, de mobilité, des problèmes sociaux ?"

7 millions d'euros reçus entre 2018 et 2022

De nombreux projets utiles à tous ont été financés grâce à ces financements de l'Etat assure le maire de Sète, François Commeinhes. Il donne quelques exemples : la piétonnisation de la rue Alsace-Lorraine, le réaménagement du site Saint-Pierre, "qui a été une décharge à ciel ouvert que la Ville a racheté." Pour un coût total de 580 000 euros dont 116 000 euros financés par Action Cœur de Ville.

Le réaménagement du parc Simone-Veil "qui a été relooké dans sa totalité et qui est quand même actuellement beaucoup plus accueillant." Cette réhabilitation a coûté 500 000 euros dont 100 000 euros d'Action Cœur de Ville. Il y a aussi la réhabilitation de l'école des Beaux-Arts : 2 265 000 euros dont 679 560 du budget Action Coeur de Ville. Et le réaménagement de la place Victor-Hugo pour 3 782 000 euros dont 500 000 euros de Sète Agglopôle Méditerranée et 85 000 euros d'Action Cœur de Ville.

François Commeinhes met aussi en avant le nombre de logements qui ont été réhabilités. 170 logements rien qu'entre 2018 et 2022. Le financement d'Action Cœur de Ville va dans le sens de la politique de rénovation de l'habitat entrepris depuis 20 ans par la ville de Sète. En tout 2 836 logement ont été réhabilités assure la mairie.

Sète fait d'ailleurs partie des 45 communes sélectionnées en France pour la deuxième phase d'Action Cœur de Ville. L'Etat aidera donc la mairie à financer les projets d'amélioration des entrées de la ville.