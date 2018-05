Attendue depuis plusieurs semaines, l'info est désormais officielle. Cinquante neuf ans après sa création (31 juillet 1959) et 829 victimes attribuées, l'organisation séparatiste basque ETA a annoncé avoir "dissous toutes ses structures" et "mis fin à sa fonction" après des décennies d'attentats meurtriers, dans une lettre datée du 16 avril publiée mercredi par le journal en ligne espagnol eldiario.es.

"Après un débat interne entre tous nos membres, ETA a décidé de mettre fin à son cycle historique et à sa fonction, mettant un terme à son parcours. En conséquence, ETA a dissous complètement toutes ses structures et considère son initiative politique terminée", peut-on lire dans cette lettre rédigée en langue basque.

La fin d'un long processus

L'organisation signale qu'après la conférence internationale de paix d'Aiete en 2011, elle a mis en oeuvre "la fin ordonnée, rationnelle et constructive" de la confrontation armée, mais que ni la France ni l'Espagne n'ont accepté de suivre la feuille de route d'Aiete. En 2011, Kofi Annan ex-secrétaire général de l’ONU, Gerry Adams, Pierre Joxe, et une dizaine d’agents internationaux s’étaient réunis au palais d’Aiete à St Sébastien-Donostia pour demander à ETA d’arrêter ses attentats et à la France et l’Espagne de discuter, ce qui aurait supposé une négociation directe entre les Etats et l’organisation Euskadi Ta Askatasuna.

ETA signale que sa décision met fin au cycle historique de 60 ans d'ETA. Elle ne surmonte pas cependant le conflit que le Pays Basque connait toujours avec la France et l'Espagne. "Le conflit n'a pas commencé avec ETA et il ne terminera pas avec la fin du parcours d'ETA".

Cette annonce intervient à la veille de la "rencontre internationale pour avancer dans la résolution du conflit au Pays Basque" organisée ce vendredi à Cambo-les-Bains, au Pays Basque.

Dans un communiqué diffusé le 20 avril dernier, ETA demandait pardon aux victimes "étrangères au conflit" et se disait "sincèrement navrée" des dommages engendrés par son combat pour l'indépendance du Pays Basque.