L'an prochain, le département de la Mayenne donnera 480.000 euros pour le bateau V&B - Monbana - Mayenne

480.000 euros par an sur les quatre prochaines années. c'est désormais la somme allouée par le conseil départemental de la Mayenne au sponsoring du bateau V & B - Monbana - Mayenne - Vaincre la Mucoviscidose. Un soutien financier voté ce vendredi par les élus en séance publique, lors de l'examen du budget primitif 2022.

L'enveloppe est donc doublée. Lors du précédent mandat, la majorité d'Olivier Richefou avait voté un chèque de 200.000 euros par an. "Nous doublons le budget sur le bateau parce que nous allons concourir avec un bateau qui est en Ligue 1 et plus en Ligue 2" explique le président du département Olivier Richefou.

"Ce bateau ne nous appartient pas. Il appartient à des actionnaires privés. Mais en revanche, _quand on court sur un bateau en Ligue 1, il y a un peu plus de personnel_. Et c'est la raison pour laquelle l'équipe, autour de Maxime Sorel, est plus importantes et qu'il est nécessaire pour nous de doubler le budget. Je rappelle que le budget, il est par année pour ce bateau d'1.500.000 euros environ. Et donc, nous sommes le troisième partenaire, mais pas le plus important. Et si nous le faisons, je le rappelle, ce n'est pas parce qu'on est des passionnés de la voile, c'est parce que c'est le meilleur support pour porter l'attractivité d'une marque" poursuit Olivier Richefou.

Les oppositions ont voté contre

Comme lors du mandat précédent, les débats ont été intenses autour de cette opération de sponsoring, avec les deux groupes d'oppositions au département. "_J'ai beaucoup d'admiration pour les marins, mais nous ne sommes pas un département côtier_. Je n'ai rien contre Maxime Sorel. Mais vous nous avez annoncé cette subvention en début de semaine, au moment où des travailleurs sociaux manifestaient. Eux ont l'impression de boire la tasse, mais vous, vous hisser la voile" a déclaré Elisabeth Doisneau, conseillère départementale du groupe Pour L'Alternative.

"C'est une provocation" estime même Bruno Bertier, pour la Mayenne Ecologique et Solidaire. "Il y a des étudiants en Mayenne qui vont manger au Restos du Cœur. On a tant à faire sur les solidarités ! Et votre rôle monsieur le Président c'est de consacrer votre temps sur ces solidarités. Nous avons du respect pour Maxime Sorel, ce sportif qui part en solitaire au bout du monde. Ce n'est évidemment pas contre lui. Mais en terme de priorité de budget, c'est être à côté de la plaque" termine-t-il. Les deux groupes d'opposition ont voté contre la mission attractivité du département.

En 2022, le budget attractivité du département n'augmente pas : un million d'euros y sont consacrés. Le monocoque de Maxime Sorel sera mis à l'eau à la mi-mai 2022. Le skipper malouin participera avec, au Vendée Globe 2024.