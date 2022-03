L'Ukraine au cœur des discussions du Sommet de l'Union Européenne qui se tient à Montpellier

Le Sommet de l'Union Européenne se tient à Montpellier ce dimanche 6 et lundi 7 mars. Les discussions tourneront autour de la guerre en Ukraine et non du développement durable comme c'était prévu. La circulation sera perturbée dans le centre-ville de Montpellier.

Le Sommet de l'Union Européenne se tient à Montpellier ce dimanche 6 et lundi 7 mars. Les 27 ministres des affaires étrangères de l'Union Européenne se réunissent au musée Fabre et à l'Opéra Comédie. Jean Yves Le Drihan, ministre de l’Europe et des affaires étrangères en France présidera cette réunion. Ce nouvel événement international intervient quelques mois après le Nouveau Sommet Afrique France du 8 octobre dernier. Ce Sommet est prévu depuis des mois, il devait traiter des questions du Développement durable mais les questions seront finalement tournées autour de la guerre en Ukraine. À l'origine, les ministres devaient, entre autres, parler des échanges scientifiques entre l'Europe et le reste du monde ainsi que de la préservation de la biodiversité.

Montpellier au cœur des décisions de l'Union Européenne

Ce sommet est aussi une manière de faire rayonner la ville de Montpellier pour son maire Michaël Delafosse : "Montpellier va être au cœur des enjeux liées à l'Europe, ses frontières et le peuple ukrainien. La déclaration des ministres va être regardée par l'ensemble des européens et ce sera la déclaration de Montpellier. Je ne doute pas que ce soit un moment très fort et important pour affirmer que nous avons besoin que l'Europe nous protège de la tentation autoritaire de Vladimir Poutine"

Circulation perturbée dans le centre-ville de Montpellier

Pour que ce sommet se déroule correctement, la Préfecture de l'Hérault a déterminé un périmètre de sécurité. Le dimanche, la zone délimitée forme un triangle entre la place de la Comédie, la gare et les Halles Laissac. Lundi, toutes les rues autour du musée Fabre seront protégées par les forces de l’ordre. Toutes les personnes qui voudront circuler en voiture ou à pied sur ce périmètre de sécurité seront contrôlées. Les sacs seront fouillés et les voitures inspectées. Il est interdit de s’y garer sans autorisation, d'y promener son chien ou de se balader avec des pétards. Les rassemblements et manifestations y sont aussi interdits.

La circulation des tramways sera aussi perturbée. La ligne 1 ne desservira plus les stations Louis Blanc, Corum et Comédie. Et la ligne 2 ne s'arrêtera pas à la place de la Comédie. La ligne 4 ne desservira pas les stations Observatoire et Pompignane, et toutes celles qui sont entre les deux.