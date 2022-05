Union de la gauche : "On appliquera la consigne nationale", promet la France insoumise en Vaucluse

Le référent de la France insoumise en Vaucluse, Farid Faryssy, plaide pour un accord national à gauche en vue des élections législatives et assure qu'il se soumettra aux consignes nationales. La 5e circonscription du département a déjà été attribuée aux écologistes.

"L'union à gauche est nécessaire, indispensable", martèle le référent de la France insoumise en Vaucluse, Farid Faryssy, invité de France Bleu Vaucluse ce mardi matin, alors que les tractations continuent pour un accord des insoumis, écologistes, socialistes et communistes en vue des élections législatives. Même s'il reconnaît que le dialogue n'est "pas simple, après plusieurs années ou il n'y a pas eu forcément d'échanges à part par voie de presse", Farid Faryssy assure qu'"aujourd'hui, on discute réellement, on est dans le dur sur la question programmatique".

Quant aux discussions sur les circonscriptions, toujours en cours, Farid Faryssy promet qu'il s'y soumettra si un accord est conclu. "On appliquera la consigne nationale parce que les citoyens en ont besoin. On ne veut pas de gouvernement en marche ni de gouvernement d'extrême droite. Donc on n'a pas le choix. L'Union de la gauche est nécessaire au delà de notre personne et de nos candidatures. Les citoyens attendent de nous qu'on s'unisse. Donc on va faire ce que les citoyens demandent", promet Farid Faryssy.

Un candidat EELV dans la 5e circonscription de Vaucluse

L'accord déjà signé entre la France insoumise et les écologistes dans la nuit de dimanche à lundi garantit par exemple 100 circonscriptions pour EELV, dont la 5e circonscription de Vaucluse. Ainsi, la candidature de la "Nouvelle union populaire, écologique et sociale" sera portée par un candidat ou une candidate du parti Génération.s de Benoît Hamon.