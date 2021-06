L'Union des démocrates musulmans français présente des candidats dans quatre cantons du Pas-de-Calais

Ce sont les dernières heures de tractage pour les candidats aux élections régionales et départementales. La campagne s'achève ce vendredi soir à minuit, et le premier tour, c'est dimanche 20 juin. Un parti politique présente des candidats pour la première fois dans les Hauts-de-France : c'est l'Union des démocrates musulmans français.

Elle est présente aux départementales dans quatre cantons du Pas-de-Calais : Avion, Lens, Henin-Beaumont 1 et 2. Dans ce dernier canton, il sera notamment opposé à deux poids lourds du Rassemblement national : Marine le Pen et Steeve Briois. Le binôme de l'UDMF est composé d'Arnaud Kosbur et Zaïna Igdim.

La religion n'entre pas en compte

Arnaud Kosbur est infirmier en psychiatrie à l'hôpital d'Arras. Il a rejoint l'Union des démocrates musulmans français il y a trois ans, au moment de la polémique autour de l'interdiction de sorties scolaires aux mères voilées. Il est de culture chrétienne, converti à l'Islam, et assure que la religion n'est pas son sujet, il définit l'UDMF comme un parti de gauche : "toute personne est la bienvenue si elle souhaite s'investir avec nous pour défendre les idées de notre programme. Ça peut être quelqu'un qui soit laïc, chrétien, juif, protestant, musulman... La religion n'entre pas en compte".

L'Union des démocrates musulmans français est née à Paris, en 2012, avec un objectif : lutter contre la stigmatisation, et prendre la parole face à une classe politique qui, selon son président-fondateur Nagib Azergui, brandit l'Islam comme un problème à tous les maux de la France.

L'UDMF revendique 1300 adhérents, dont une cinquantaine dans les Hauts-de-France. Elle présente des listes aux régionales en Auvergne-Rhône Alpes, dans le Grand-Est, en Bretagne et en Ile-de-France, mais pas dans les Hauts-de-France. Pourtant la bataille fait rage avec Xavier Bertrand, qui a tenté d'interdire les candidatures de ce parti aux dernières municipales, le jugeant communautaire. L'Union des démocrates musulmans français a porté plainte contre lui.