L'Union européenne est-elle utile aux communes de la Mayenne ?

Dans un mois auront lieu les élections européennes, le 26 mai pour élire les 79 députés français qui siégeront au Parlement européen à Bruxelles pour les cinq prochaines années. Une élection qui ne passionne pas vraiment les foules, la campagne audiovisuelle officielle ne va démarrer que le 13 juin prochain. L'Union européenne est souvent critiquée, jugée trop éloignée des citoyens, à l'initiative de règles très compliquées en France, sur l'agriculture notamment. Et pourtant elle joue un rôle très concret pour les communes rurales de la Mayenne.

À Méral par exemple, près de Cossé-le-Vivien, l’Europe finance à 100% la future installation du WIFI dans cinq lieux publics. 15.000€ au total que n'aura pas à verser la municipalité. "Il y a eu près de 2.000 communes dans toute l'Union européenne qui ont bénéficié de cet investissement" explique Richard Chamaret, adjoint à l'urbanisme de Méral. "Chez nous, l'UE est plus qu'utile, elle est même indispensable" continue-t-il.

"Si on a pas l'Union européenne on a plus rien !"

Et même si dans le village de Méral, les affiches de campagnes pour les européennes ne sont pas encore visibles sur les panneaux, certaines habitantes comme Nicole et Claudine n'hésiteront pas à aller voter le 26 mai. "Mais bien sûr que cela nous intéresse ! C'est pour notre bien être à nous. Si on a pas l'Union européenne on a plus rien !". Une Europe utile à la ruralité, sur la modernisation des technologies mais aussi l'agriculture évidemment. Depuis 2014 et jusqu'à l'année prochaine, l'Union européenne aura versé 54 milliards d'euros à la France, dans le cadre de la Politique Agricole Commune.