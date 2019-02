L'Yonne découvre François-Xavier Bellamy tête de liste des Républicains pour les Européennes du mois de mai

yonne

A Irancy, François-Xavier Bellamy était entouré d'Arnaud Danjean et Agnès Evren . Un trio choisi par Laurent Wauquiez pour mener une campagne qui s'annonce compliquée. François-Xavier Bellamy est quasi inconnu des électeurs et l'Yonne est un département qui a voté à 31% pour le Front National aux dernières Européennes (2014).

"Maintenir les aides pour les agriculteurs"

Durant sa visite dans le Domaine Bienvenu à Irancy, François-Xavier Bellamy a évoqué son programme. Il promet de soutenir la Politique Agricole Commune. "Il faut que ces aides soient toujours disponibles pour les agriculteurs demain parce qu'ils en ont besoin. "

Mais pourquoi le parti parie-t- il sur un inconnu ? "C'est pas moi qui peut le mieux justifier ce pari. J'espère qu'on va convaincre ensemble tout au long des mois qui viennent. Ce que je crois, c'est que la vie politique a besoin de renouvellement . "

"Dans l'Yonne on veut des députés sérieux"

Et quand on rappelle le score du front national en 2014, c'est Guillaume Larrivé le député républicain de l'Yonne , qui répond. " Dans l'Yonne, on refuse les clones macronnistes, on refuse les clones extrémistes. On veut des députés français, sérieux. Et nous dans l'Yonne on sait ce que sait car on a Arnaud Danjean."

Guillaume Larrivé, Arnaud Danjean et François-Xavier Bellamy © Radio France - Renaud Candelier

"On s'est battu pour limiter les droits de plantations en Europe"

Le député européen de Bourgogne compte sur ses résultats pour convaincre les électeurs. "Si les plantations de vignes avaient augmenté démesurément en Europe, la vigne française, la vigne d'Irancy aurait perdu de sa valeur. Qui s'est battu pour limiter les droits de plantations en Europe ? C'est nous qui avons fait ce travail."

Les élections européennes auront lieu le 26 mai. Il s'agira de désigner les 79 députés européens qui représenteront la France