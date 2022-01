Le Conseil constitutionnel a annoncé ce vendredi l'annulation de l'élection législative partielle des 30 mai et 6 juin 2021 dans la 15e circonscription de Paris, située dans le 20e arrondissement. Un candidat avait usurpé le logo de La République en marche et obtenu près de 5% des voix.

La 15e circonscription de Paris n'a plus de députée, le résultat de l'élection législative annulé

La 15e circonscription de Paris située dans le 20e arrondissement de la capitale n'a plus de députée ce matin. Ce vendredi, le Conseil constitutionnel a annoncé avoir annulé l'élection législative partielle des 30 mai et 6 juin 2021 dans la 15e circonscription de Paris.

L'élection de la députée PS Lamia El Aaraje est donc invalidée et il n'y aura pas de nouvelle élection organisée avant les prochaines élections législatives dans un peu plus de 4 mois, les 12 et 19 juin prochains.

Un imposteur parmi les candidats

Le candidat pointé du doigt par le Conseil constitutionnel s'appelle Jean-Damien de Sinzogan, déclaré inéligible pour trois ans. Pour cette élection, il a utilisé le nom Jean de Bourbon et avait apposé le nom du parti La République en marche sur ses bulletins de vote "alors qu'il ne bénéficiait pas de l'investiture de ce parti". Pour les sages, "ces manœuvres frauduleuses ont altéré la sincérité du scrutin".

Jean de Bourbon, alias Jean-Damien de Sinzogan, avait ainsi réuni 4,40% des voix au premier tour de l'élection législative partielle. Ses 516 voix auraient pu changer l'issue du premier tour. Le candidat LR François-Marie Didier n'avait effectivement pas réussi à se qualifier au second tour, arrivant en troisième position (18,52%), 266 voix derrière la candidate LFI Danielle Simonnet (20,78%). Lamia El Aaraje était elle arrivée en première position avec 25,66% avant d'être élue face à la candidate LFI avec 56,56%.

Sur Twitter, Lamia El Aaraje s'interroge : "Depuis quand la victime d'un préjudice est sanctionnée ? Difficile ce soir de ne pas ressentir de l’injustice face à cette situation que j’avais dénoncée au moment des faits." écrit celle qui est maintenant l'ancienne députée de la 15e circonscription de Paris.