La barre des 79 000 inscrits a été franchie à Tours pour les élections municipales de mars prochain

La fin ce vendredi 7 février des inscriptions sur les listes électorales pour pouvoir voter aux élections municipales des 15 et 22 mars prochain. A Tours pour la première fois la barre des 79 000 inscrits a été franchie avec plus de 2 000 inscriptions effectuées depuis le début du mois de janvier.

Tours, France

Le délai est passé pour s'inscrire sur les listes électorales afin de pouvoir voter le mois prochain aux élections municipales. La date butoir était ce vendredi 7 février 2020. A Tours pour la première fois le nombre des inscrits dépasse les 79 000 (ils étaient 78 452 pour les municipales de 2014 et 78 993 pour les européennes de 2019).

Beaucoup s'y sont pris à la dernière minute

Dans la salle d'attente des services administratifs de la mairie de Tours il y a eu du monde à certaines heures ces derniers jours, depuis début janvier ce sont plus de 2 000 personnes qui se sont inscrites sur les listes électorales dont près de 600 sur cette dernière semaine comme Raphaëlle et Françoise : "je me suis dit là vraiment il faut que je prenne le temps pour le faire, la commune c'est important, ce sont les écoles, les associations, l'élan citoyen m'a pris, je n'ai jamais manqué une élection"

Des électeurs radiés des listes partout en Indre-et-Loire

C'est l'une des conséquences directes du Brexit pour les Britanniques qui vivent dans un pays de l'Union Européenne, ils ne pourront pas voter aux élections municipales de mars prochain. En France plus de 40 000 sujets de sa majesté ont été radiés des listes, ils sont 18 à Tours et donc beaucoup plus en Indre-et-Loire. C'est le cas de Rob Young qui vit depuis 16 ans à Artannes-sur-Indre : "c'est dommage car je suis impliqué dans la vie locale de la commune et pouvoir _voter était une sorte de récompense à ma participation_. En plus c'est la double peine car au Royaume Uni il y a une loi qui empêche les Britanniques partis depuis plus de 15 ans de voter, c'est curieux d'être privé de ses droits civiques"

Pour celles et ceux fraîchement inscrits sur les listes électorales, inutile de paniquer, votre carte d'électeur arrivera bien dans votre boîte aux lettres, au plus tard début mars.