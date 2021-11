"La bataille de Pontigny n'est pas perdue" selon le rassemblement National

Dix des dix-huit élus du Rassemblement National au Conseil Régional se sont rendus vendredi à Pontigny pour redire leur opposition à la vente par la région Bourgogne-Franche-Comté du domaine qui jouxte l'abbaye cistercienne. Une vente à la fondation François Schneider, repoussée d'un an pour laisser le temps à l'homme d'affaire de trouver un partenaire hôtelier. Le Rassemblement National, souhaite que l'on revienne sur ce que le président de son groupe à la région, Julien Odoul, qualifie de "désastre annoncé".

" Nous l'avions dit que ce projet de la fondation Schneider n'était pas fiable", répète désormais l'élu sénonais depuis que le Conseil Régional a été contraint au mois d'octobre, de donner un délais supplémentaire d'un an pour la conclusion de la vente du domaine de Pontigny.

Des exigences inacceptables ?

"Si nous laissons la plus grande abbaye du monde entre les mains de monsieur Schneider, elle va disparaître. Elle ne sera plus un pôle religieux, culturel, identitaire, patrimonial mais ça deviendra juste l'annexe d'un hôtel de luxe" déplore Julien Odoul.

Les élus du Rassemblement National de la région Bourgogne Franche-Comté s'opposent au projet hôtelier et touristique du Domaine de l'abbaye de Pontigny. © Radio France - Thierry Boulant

La fondation François Schneider a adressé récemment une douzaine d'exigences au maire de Pontigny, qui ne font que conforter le conseiller régional sénonais "privatisation du grand parking de la halle, des trottoirs, acquisition de bâtiments municipaux, restrictions de circulations : c'est inacceptable, c'est en quelque sorte la privatisation d'une partie de la commune !"

La balle est dans le camp de la municipalité de Pontigny

"Ce ne sont pas vraiment des exigences, mais plutôt une base pour des négociations", explique Nicolas Soret, maire de Joigny (Yonne) et vice-président du conseil régional. "C'est vraiment au maire et au conseil municipal de Pontigny de voir ce qui, dans les demandes du porteur de projet, relève de l'acceptable ou relève de ce qui n'est pas acceptable" précise l'élu socialiste, "On est dans une négociation. Ce n'est pas nécessairement parce que le conseil municipal de Pontigny dira non à certaines demandes, qu'on ne sera pas en capacité de mener pour autant le projet au bout."

Nicolas Soret, maire de Joigny (Yonne) et vice-président du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté © Radio France - Benjamin Illy

La municipalité de Pontigny et la Mission de France qui occupe l'abbatiale ont donné rendez-vous le 16 novembre à Francois Schneider pour discuter de vive voix de ces exigences. En attendant cet échange, la commune préfère garder le silence.