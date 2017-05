La bataille de Rouen pour les élections législatives

Zoom sur la 1ère circonscription de Seine-Maritime. 11 candidats se disputent la victoire. Valérie Fourneyron, ancienne ministre socialiste des sports va tenter de garder son siège. Damien Adam, candidat de La République En marche, et Jean-François Bures tentent de lui ravir son poste de députée.

La bataille de Rouen s'annonce âpre quand on sait que c'est ici qu' Emmanuel Macron a fait ses meilleurs scores du département au premier comme au second tour de la Présidentielle, alors à gauche comme à droite on la joue à la Macron : et de droite et de gauche, à commencer par la sortante socialiste Valérie Fourneyron qui souligne l'avoir franchement soutenu pendant la campagne d'entre-deux-tours.

Pas de gros logo "PS" sur les affiches de campagne

Sur les tracts de campagne de Valérie Fourneyron on surfe sur l'ambiguité, il y est écrit : "pour une majorité présidentielle plurielle". Sauf que la vraie majorité présidentielle c'est lui répond Damien Adam, le jeune candidat En marche de 27 ans.

La Droite macro-compatible aussi ...

Le candidat LR/UDI Jean-François Bures assume sa famille politique tout en faisant des appels du pied aux électeurs d'EM. Il prévient qu'il ne fera absolument pas d'obstruction systématique si il est élu député. Il partage la vision économique du Président même si les réformes annoncées ne vont pas assez loin selon lui. En revanche, désaccord profond sur le pouvoir d'achat et la hausse de la CSG.

Un candidat En Marche sans expérience politique mais porteur de renouveau

Valérie Fourneyron comme Jean-François Bures dénoncent tous les deux l'inexpérience de Damien Adam, candidat jamais élu et sans bagage politique. Pour ce spécialiste du marketing, cette jeunesse est au contraire une force et gage de renouveau, ce qu'ont plébiscité les Français à la Présidentielle en élisant Emmanuel Macron selon lui.

L'inconnue du score de la Gauche

Autre incertitude sur cette circonscription : celle que fera la Gauche. La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon est arrivée deuxième à Rouen à la Présidentielle. sauf que la Gauche part éparpillée pour ces élections législatives des 11 et 18 juin prochains. La France Insoumise part seule de son côté, le PC et EELV font liste commune.

Le FN ne devrait pas percer

Guillaume Penelle qui s'était présenté pour le FN en 2012 a changé de circonscription laissant sa place à Claire Pradel. Lors des dernières Législatives, le Front National avait fait 10% des voix.

Les 11 candidats sur cette 1ère circonscription de Seine-Maritime sont :