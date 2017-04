La bataille du Chemin des Dames, "un échec politique et militaire pour la France"

A l'occasion des commémorations du centenaire de la bataille du chemin des dames, France Bleu Picardie tente de comprendre le contexte, les enjeux et les conséquences de cet épisode sanglant de la 1ère guerre mondiale. Entretien avec Philippe Nivet, historien, spécialiste de la 1ère guerre mondiale.

C'est un long week-end de commémorations qui s'ouvre dans l'Aisne, à l'occasion du centenaire de la bataille du Chemin des Dames. Une cérémonie nationale est organisée ce dimanche à Craonne et Cerny-en-Laonnois, présidée par François Hollande, le chef de l'Etat et Jean-Yves Le Drian, le ministre de la défense. Moins connue du grand public, la bataille du Chemin des Dames fut l'une des plus sanglantes de la Première Guerre mondiale. Entre avril et octobre 1917, elle a engendré près de 350 000 pertes (prisonniers, morts, blessés...). "C'est une défaite pour la France, forcément cet épisode est moins connu que Verdun, par exemple" détaille Philippe Nivet, historien, spécialiste de la Première Guerre mondiale "C'est un échec dès les premiers jours, avec des conséquences militaires et politiques assez importantes, comme des mutineries".

"On reste dans la même logique que la bataille de la Somme" - Philippe Nivet, historien

Philippe Nivet n'hésite pas à parler d'un échec stratégique. La France s'est engagée dans la bataille du chemin des dames un an après la bataille de la Somme (500 000 pertes). "La Bataille de la Somme était un échec relatif... Avec la bataille du Chemin des Dames, on est dans une proximité géographique et dans une même logique militaire". La bataille du Chemin des Dames est menée pour la France par le général Nivelle. Quelques jours après la Bataille de Vimy, où la France a bénéficié de l'appui et du soutien des Anglais et des Canadiens, l'armée française cherche une avancée militaire, une percée. "Après la Bataille de la Somme, il y avait toujours une volonté de relancer des offensives" continue Philippe Nivet "On prévoit alors une offensive qui doit être décisive".

1917, année terrible pendant la 1ère guerre mondiale

Sur le plan des conséquences, en plus des pertes importantes (près de 190 000 côté français), Philippe Nivet parle de la fin des offensives. "On y renonce, on a compris pour un temps qu'on n'emporterait pas la décision". Mais les conséquences sont aussi psychologiques. L'historien amiénois parle d'une "crise du moral, parmi les troupes et les civils, pendant 1917, année terrible". L'année terrible s'expliquant aussi par l'échec de la bataille du Chemin des Dames.