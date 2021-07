La Baule : Les Républicains tiendront leurs universités d'été le 28 août

Les Républicains se retrouveront à La Baule le samedi 28 août pour l'édition 2021 de leurs universités d'été. Ce rendez-vous marque traditionnellement la rentrée politique de la famille L.R, il est organisé par la fédération de Loire-Atlantique et par les jeunes du parti. Parmi les participants, on peut d'ores et déjà noté la présence de Christelle Morançais, la présidente du Conseil régional des Pays de la Loire et celle de Bruno Retailleau, sénateur de la Vendée et candidat à la présidentielle de 2022.

Valérie Pécresse, qui déclare sa candidature à la présidentielle ce jeudi au journal Le Figaro, est également invitée de ces universités d'été mais elle n'a pas encore donné sa réponse. Comme l'an dernier, Philippe Juvin sera à La Baule, il est maire de la Garenne-Colombes dans les Hauts-de-Seine et chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris. On le voit beaucoup sur les plateaux télé depuis le début de l'épidémie de covid-19.

Autres participations confirmées à ce jour, celle du député Eric Woerth, de Guilhem Carayon, président des jeunes Républicains et de Gilles Platret, le porte-parole du parti pour la présidentielle.