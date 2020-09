La Baule : Nicolas Sarkozy toujours aussi populaire

Nicolas Sarkoy a passé son week-end à La Baule avec Carla Bruni-Sarkozy et leur fille Giulia. Ils étaient invités au mariage du maire de la ville, Franck Louvrier. L'ancien président de la République en a profité pour dédicacer son livre "Le Temps des Tempêtes". Et il y avait du monde.

Pour rejoindre la salle où se trouve Nicolas Sarkozy dans le palais des congrès Atlantia à La Baule, il faut attendre longtemps. Plusieurs dizaines de minutes avant d'être reçu par l'ancien président de la République (2007-2012). Assis devant un bureau en bois, il a dédicacé à tour de bras son dernier livre Le Temps des Tempêtes pendant deux heures.

"La Baule est une ville que j'aime, un territoire que j'aime, a commenté l'ancien chef de l'État. Le nouveau maire est un ami (son ancien conseiller en communication, ndlr) mais même avant Franck (Louvrier) j'aimais La Baule. Nicolas Sarkozy, 65 ans, a assisté au mariage de Franck Louvrier et Sophie Jolivet, samedi 5 septembre, avant de prendre du temps pour dédicacer son livre ce dimanche.

Aucun commentaire sur la rentrée politique

Nicolas Sarkozy a profité du cadre baulois pour se ressourcer : "J'ai pu courir le matin sur la plage, c'est un bonheur magnifique." Au moment de commenter la vie politique actuelle et notamment celle de son ancien parti, Les Répulicains, Nicolas Sarkozy a pris la tangente. "Pour moi la rentrée, c'était courir sur la plage de La Baule, et ça, c'est une rentrée fantastique. J'aimerais d'ailleurs qu'il n'y ait pas de rentrée, j'aimerais rester", s'est-il amusé.

Avant de poursuivre : "Je ne suis plus dans la vie politique et je ne veux plus y être. Chacun pense ce qu'il veut, dit ce qu'il veut. La vie politique était ma vie d'avant mais ce n'est plus ma vie. Je ne souhaite pas être mis dans le chaudron politique."