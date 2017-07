La belle surprise de Laetitia Avia, la députée de Paris mise en lumière par Edouard Philippe

Hommage inattendu : au début de son discours de politique générale, le Premier ministre a salué ce mardi après-midi le parcours de la jeune parlementaire née en Seine-Saint-Denis. France Bleu Paris a sa réaction.

Il lui avait recommandé "d'être à l'heure". Mais après avoir croisé Edouard Philippe dans les couloirs de l'Assemblée Nationale quelques minutes avant son discours de politique générale, la jeune députée parisienne âgée de 31 ans n'imaginait pas la suite. Une mise en lumière surprise, dès les premiers instants. Après avoir salué la mémoire de Simone Veil, le Premier ministre se met à parler "d'une autre femme", que "rien ne prédestinait à entrer dans ce lieu".

Sans la nommer, Edouard Philippe salue le parcours de cette enfant de Seine-Saint-Denis, née à Livry-Gargan. De sa scolarité dans des quartiers d'éducation prioritaires, à Villetaneuse et à Saint-Ouen, à la fondation de son cabinet d'avocat, en passant par l'entrée à Sciences Po grâce à la convention ZEP créée en 2001. Sa réussite saluée comme "le produit de son travail, de sa ténacité", mais comme le fruit "d'un modèle de politique publique".

Divine suprise pour Laetitia Avia qui confie son émotion sur France Bleu Paris. "J'ai été émue et touchée par ce moment et par cette reconnaissance de mon parcours devant les 576 autres députés et les membres du gouvernement", affirme-t-elle. Elle dit "mesurer l'importance de [ses] responsabilités", mais confie aussi : "Ce moment-là, je le garderai en mémoire pour moi, toute ma vie, et j'espère qu'un maximum de jeunes entendront ce message. Je me bats depuis des années pour l'égalité des chances, et j'espère que ce message portera au-delà de ma personne".

