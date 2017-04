La blague raciste du maire de Sainte-Maure-de-Touraine ne fait pas rire Les Républicains d'Indre-et-Loire

Lors d'un meeting de soutien à François Fillon mardi soir à Azay-le-Rideau, le Maire de Sainte-Maure-de-Touraine, a tenté de faire rire l'assistance mais l'histoire drôle avait des relents de racisme ordinaire.

C'est notre collège de la Nouvelle République Julien Coquet qui rapporte les faits dans un billet publié aujourd'hui. L'affaire se passe mardi soir lors d'une réunion de soutien au candidat François Fillon. Il y a là tous les responsables locaux de la droite tourangelle avec évidemment Hervé Novelli maire de Richelieu et surtout membre de l'équipe de campagne du candidat, Frédéric Augis le président départemental des Républicains, mais aussi Philippe Briand, député maire LR de Saint-Cyr-sur-Loire. Assis près de lui Jean-Gérard Paumier le président du Conseil départemental.

Le public a répondu présent et nombreux pour cette réunion et cette soirée qui s'annonce sous les meilleurs auspices : "tous derrière François Fillon".

Lorsque vient son tour de prendre la parole, Michel Champigny maire de Sainte-Maure-de-Touraine prend le micro et s'installe au pupitre et face à l'assistance tente de faire de l'humour sur le thème "savez-vous quel est le sport préféré des arabes ? ... Selon notre confrère de la Nouvelle République, les responsables politiques présents ont immédiatement compris qu'il y avait dérapage et que le racisme ordinaire venait de gâcher leur soirée ! et le maire de Sainte-Maure-de-Touraine de lancer_ "les courses hippiques, parce qu'ils piquent tout ...." (sic)_

Hervé Novelli présent à ce meeting et représentant dans le département du comité national de campagne de François Fillon va "rencontrer prochainement le maire de Sainte-Maure-de-Touraine pour lui dire combien ce genre de blague était inapproprié dans une réunion publique lors d'une campagne électorale" et ajoute Hervé Novelli "détourne l'attention du succès de cette soirée en terme de participation".