La Bretagne à cinq départements, 53% des habitants de la Loire-Atlantique y sont favorables

Selon un sondage publié jeudi dans le journal Le Télégramme, plus de la moitié des habitants de la Loire-Atlantique sont favorables à un rattachement de leur département à la région administrative Bretagne.

Nantes, France

Le Bretagne comptera-t-elle un jour cinq départements contre quatre aujourd'hui ? Les Bretons y sont favorables à 47% contre 31% qui se disent opposés selon un sondage réalisé par l'institut rennais TMO publié jeudi par le journal Le Télégramme. Quand les sondeurs posent la question aux habitants de la Loire-Atlantique, ils sont 53% à se déclarer favorables à un tel redécoupage, 25% sont contre. C'est en Ille-et-Vilaine que les partisans d'un rattachement sont les moins nombreux (41%).

Vers un débat citoyen ?

Ce sondage a été réalisé à l'initiative du collectif Dibab et du cercle de réflexion Breizh Civic Lab, il met également en lumière la question d'un débat citoyen sur le sujet, 60% des Bretons et 58% des habitants de la Loire-Atlantique le souhaitent. Et pour le cas où le rattachement serait envisagé, près de 70% des Bretons sont favorables à un référendum, ils sont 63% en Loire-Atlantique où 6 habitants sur 10 déclarent "se sentir Bretons".

Le président de la région Bretagne favorable à un vote

Invité à commenter ce sondage dans les colonnes du journal Le Télégramme, le président P.S de la région Bretagne y voit la "confirmation d'un ressenti", Loïg Chesnais-Girard ajoute que "la consultation électorale doit venir". Son homologue des Pays de la Loire Christelle Morançais (L.R) est pour sa part farouchement opposée à toute idée d'un rattachement.

Il y a quelques mois, l'association Bretagne réunie avait lancé une pétition sur ce rattachement, plus de 100 000 signatures avaient été recueillies, suffisamment pour obliger le Conseil départemental de la Loire-Atlantique à débattre et à se prononcer. Les élus avaient rejeté la proposition.