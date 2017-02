La campagne de Benoit Hamon en Côte-d'Or s'organise

Après un rassemblement difficile au Parti Socialiste, la campagne de Benoit Hamon s'organise sur le terrain. En Côte-d'Or elle démarrera la semaine prochaine, après les vacances, avec une série de 31 réunions publiques en une semaine.

La primaire de la gauche semble loin déjà. Benoit Hamon a été désigné candidat à la présidentielle le 29 janvier dernier. Depuis, pas un tract, pas une affiche du vainqueur dans Dijon. Que les militants et sympathisants se rassurent, le conseil fédéral du PS en Côte-d'Or a validé ce samedi matin, l'organisation de la campagne. Elle démarrera le 9 mars. Un lancement tardif pour les uns, record pour les autres.

Réussir à travailler ensemble

C'est que le rassemblement a été difficile au Parti Socialiste. La primaire a été dure, les programme était très différents. "Il y a eu au démarrage quelques difficultés de communication, reconnait Jean-Louis Cabrespine, soutien de la première heure de Benoit Hamon. Mais ça s'atténue et maintenant on travaille bien ensemble. Il a fallu que chacun arrive à trouver sa place après avoir mené campagne à sa manière. Le but de nous tous c'est de faire gagner le candidat de la gauche." Et pour l'instant, aucun voix officielle ne vient contredire cette entente de façade.

Réunions publiques en série dans tout le département en 7 jours

Quelques militants sont bien pressés c'est vrai et s'étonnaient, sur France Bleu Bourgogne en début de semaine, que la campagne n'ait pas déjà démarrée mais à la section PS de Côte-d'Or, Michel Neugnot leur répond : "Trois semaines ! s'agace le premier fédéral du parti dans le département. On a mis que trois semaines pour valider toute l'organisation de la campagne et trouver comment s'adresser aux 17.006 votants côte-d'oriens à la primaire de la Belle Alliance Populaire ! "

"En trois semaines nous avons fixé un calendrier pour 31 réunions publiques dans tout le département. Je pense que le travail est fait !"

Et surtout, insiste Michel Neugnot, tout cela alors même que les alliances ne sont pas encore totalement claires à gauche. Les militants d'Europe Ecologie- Les Verts votent tout ce week-end pour valider ou non le retrait de Yannick Jadot au bénéfice de Benoit Hamon. Le candidat socialiste doit encore rencontrer Jean-Luc Mélenchon pour tenter de s'entendre sur une candidature unique. "Nous avons anticipé l'organisation de la campagne sans savoir encore quoi dire aux électeurs sur le terrain", rappelle le premier fédéral de Côte-d'Or. Malgré ce flou qui persiste pourtant, le matériel de campagne est arrivé. Des cartons entiers de tracts, affiches et autocollants sur le sol de la permanence en témoignent.

Les ennemis de la gauche ? L'extrême-droite et la droite radicale de François Fillon

Il n'y a plus qu'à donc. Plus qu'à se battre contre les deux ennemis identifiés de la gauche à cette présidentielle : "_Nos ennemis, ce sont l'extrême droite et la droite radicale que représente M. Fillo_n, réaffirme Antoine Hoareau, co-directeur de la campagne de Benoit Hamon. Nous n'envisageons pas un second tour entre François Fillon et Marine Le Pen mais le risque est réel de voir Marine Le Pen en position d'être présente au second tour et d'être élue même à la présidence de la République. Cela ne doit pas arriver." D'ici le second tour donc, la consigne est clair : "n'insultons pas l'avenir, conseille Michel Neugnot. Nous aurons besoin des autres forces politiques demain peut-être pour battre la droite ou l'extrême-droite." Il ne faut donc pas taper trop fort sur les autres candidats...