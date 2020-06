La campagne des municipales à Condat sur Vienne : une triangulaire pour le second tour

A Condat sur Vienne, 5000 habitants, le premier tour n'aura départagé personne. La liste du maire sortant divers gauche, Bruno Genest, est arrivée en tête avec 40,03 % des voix dans sa course à un 4ème mandat.

La participation va-t-elle rebattre les cartes ?

Mais cela représente seulement 74 voix d'avance sur Emilie Rabeteau, candidate divers gauche proche du parti socialiste (36,5 %). Troisième concurrent dans cette élection, Joseph Absi est un ancien adjoint du maire sortant, il a recueilli 23,45 % des suffrages au 1er tour et a décidé de se maintenir.

Au mois de mars, l'abstention a été très forte abstention (47 %), alors un sursaut de participation pourrait évidemment transformer cette élection. Mais il n'y a pas que ça bien sûr.

Les électeurs doivent choisir entre renouveau et expérience

Chacun candidat affûte et joue sur ses propositions, dans une campagne électorale rendue difficile par les mesures et les restrictions sanitaires. Des propositions ? Restructurations éco-responsables et participation citoyenne pour le maire sortant; ville plus solidaire et entraide pour Emilie Rabeteau; ville et gestion plus moderne pour Joseph Absi. Les deux challengers du maire sortant proposent du renouvellement, quand Bruno Genest proposent son expérience.

Dans tous les cas, les trois candidats condatois veulent donner une place et une voix forte à leur commune dans la communauté urbaine de Limoges.