La campagne des municipales à Panazol : une alliance divers gauche face à un candidat divers centre

Tous les matins France Bleu Limousin s'intéresse à la campagne des municipales dans votre commune. Ce matin direction Panazol, où le maire sortant, de gauche, ne se représentait pas et où le second tour se jouera dans un duel entre sa première adjointe et un opposant menant une liste divers centre.