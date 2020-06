La campagne des municipales à Rilhac-Rancon : une triangulaire déchirée

Tous les matins, France Bleu Limousin s'intéresse à la campagne du second tour des élections municipales dans votre commune. Ce matin, gros plan sur Rilhac-Rancon où trois listes se disputent la victoire sur fond de déchirement politique et de gestion financière de la commune.

La commune de Rilhac-Rancon sort d'une mandature très chaotique. L'équipe sortante, de tendance extrême-gauche, s'est déchirée sur fond de dette municipale et d'augmentation d'impôts. Le 1er adjoint sortant, Jacques Migozzi, veut effacer tout cela et repart, dit-il, "avec une équipe soudée et un projet équilibré". Il est arrivé 3ème au 1er tour avec 27,27 % des voix.

Face à lui, Nadine Burgaud a pris la tête du scrutin en recueillant 43,47 % des suffrages. Elle est son opposante socialiste au conseil municipal mais était aussi dans l'ancienne majorité de 2008.

Tout comme le troisième candidat, Florent Alvarez, arrivé second du scrutin du mois de mars avec un score de 29,25 %. Tous deux sont pointés du doigt par la majorité sortante comme étant responsables de l'endettement de la commune.

Eux parlent plutôt d'investissements pour l'avenir et veulent surtout regarder, justement, vers le futur. Mais chacun avec sa méthode : pour ces deux anciens co-listiers, hors de question de travailler ensemble.

A Rilhac-Rancon, tous les candidats prônent l'apaisement, mais chacun de son côté.