La campagne des municipales au Palais sur Vienne : une triangulaire inédite

Trois candidats se disputent la mairie du Palais-sur-Vienne pour le second tour des municipales, avec deux listes de gauche et une liste sans étiquette.

Qui succédera à la socialiste Isabelle Briquet, au Palais-sur-Vienne ? Les électeurs auront le choix ce dimanche entre trois listes, comme au premier tour. Une triangulaire à laquelle la maire sortante, également présidente de l'association des maires de la Haute-Vienne, ne s'attendait certainement pas lorsqu'elle a décidé de ne pas se représenter, car il y a notamment deux listes de gauche.

Un candidat dissident à gauche

Dans cette situation inédite pour le Palais-sur-Vienne, on trouve donc deux candidats portant l'étiquette divers gauche. Le premier adjoint Ludovic Géraudie et le troisième adjoint Denis Limousin sont ainsi devenus rivaux, après six ans dans la même majorité. L’un est socialiste, l’autre communiste. Ils partagent une même vision des choses sur de nombreux dossiers mais n’ont pas réussi à s’accorder sur une liste commune avant le premier tour. Et ils n’ont pas jugé utile d’en rediscuter depuis.

Les toirs candidats en lice et leurs propositions pour le second tour des municipales au Palais-sur-Vienne. Copier

En mars dernier, Ludovic Géraudie a frôlé les 49% avec sa liste soutenue par la maire sortante. Isabelle Briquet y figure d’ailleurs symboliquement, mais en position non éligible. Le dissident, Denis Limousin, a lui obtenu 33% des suffrages et ne s’estime pas si dissident que ça, puisqu’il compte neuf autres membres de la majorité sur sa liste.

Un nouveau venu en politique dans le rôle du troisième homme

Les électeurs du Palais-sur-vienne ont aussi la possibilité de choisir une troisième voie avec Lucien Courtiaud, un nouveau venu en politique, qui s’est hissé au second tour avec 18% pour sa liste sans étiquette. A quelques mois de la retraite, ce dentiste a estimé qu’il était temps de s’engager, en proposant un peu de renouveau pour la commune.

Les résultats du premier tour

Ludovic GERAUDIE (divers gauche) 48.96 % (877 voix)

Denis LIMOUSIN (divers gauche) 33.05 % (592 voix)

Lucien COURTIAUD (divers) 17.97 % (322 voix)

Sur 4.526 électeurs inscrits, 58,66 % se sont abstenus au premier tour au Palais-sur-Vienne. Ce taux est supérieur de 25 points à celui du premier tour des élections municipales 2014.