La campagne municipale de Saint-Étienne s'anime du coté de l'opposition

Pierrick Courbon et ses premiers co-listiers lancent les premières attaques contre le maire sortant

Saint-Étienne, France

Avec ses premiers colistiers et les élus socialistes d’opposition sortants, il a passé en revue les 200 propositions 2014 de la campagne du maire sortant et selon lui seulement 40% ont été réalisées et 17% sont encore en cours

Pierrick Courbon attaque aussi le maire sortant sur sur trois fronts principaux.

"Le maire s'était fait élire comme le défenseur des petits commerçants , quelle réponse leur a t-il apporté ? Le projet Steel comprenne qui pourra"

"En matière de sécurité, Zorro était arrivé, on allait voir ce qu'on allait voir. Aujourd'hui on a des faits divers qui s'accumulent quasiment quotidiennement dans notre ville "

"Enfin en matière de démocratie, c'est très simple , il n'y en a plus"

Parmi les dossiers non aboutis Pierrick Courbon relève également l’échec de l’A45, le manque de vision globale de l’urbanisme pour Saint-Étienne, la disparition des conseils de quartier ou le rendez vous raté de la ville avec le label capitale du design.