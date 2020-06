La campagne municipale rebondit à Andrézieux-Bouthéon

A l’issue du premier tour, trois listes s’étaient qualifiées pour disputer le second.

Les résultats du 1er tour.

- Liste de François DRIOL : 48,13%

- Liste de Jean Marc PANGAUD : 30,69%

- Liste de Marcel JACOB : 21,16%

Mais les deux candidats arrivés en 2eme et 3eme position ont finalement décidé en fin de semaine dernière de fusionner.

Fusion entre la liste de Jean Marc Pangaud et celle de Marcel Jacob qui relance une polémique sur l’appartenance de Marcel Jacob au mouvement bleu marine du Rassemblement National.

Et c'est sans doute ce qui va animer les 26 prochains jours avant le second tour.

En tout cas Jean Marc PANGAUD ,tête de la nouvelle liste fusion, assume parfaitement ce choix.

On jette l’opprobre sur Marcel Jacob en disant "c’est le Front National"; il n’a jamais été encarté. Je suis désolé, ça, c’est de la politique politicienne. L’équipe continue de s’appeler «Changement de Cap», c’est important. C’est la même tête de liste et les quatre premières personnes de la liste sont issues de _«Changement de Cap»_. Monsieur Marcel Jacob devient cinquième adjoint et Brigitte Chavances qui est une amie de longue date est sixième sur la liste.

En face François DRIOL désigné comme le dauphin du maire sortant ne s’inquiète pas trop et réaffirme sa légitimité.

En 2015, Marcel Jacob s’est présenté aux élections départementales sous l’étiquette rassemblement Bleu Marine. Maintenant, Marcel Jacob prétend haut et fort qu’il n’a jamais été encarté, je le crois. Mais quelque part, il est soumis à ce parti et en porte les idées. De toute façon ,encore une fois, je leur laisse le choix d’assumer cette décision devant les électeurs qui eux sauront porter le choix le plus approprié.

Mathématiquement la liste fusion PANGAUD- JACOB en additionnant les 30,7% et les 21,10% du premier tour, pourrait arriver en tête au second face au 48,10 % de la liste DRIOL. Mais on sait bien que les reports de voix ne se font jamais en totalité … le suspens reste donc entier à Andrézieux-Bouthéon.