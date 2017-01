La campagne pour le second tour des primaires socialistes est déja lancée

Au lendemain du premier tour de la primaire, les militants des deux tendances Hamon et Valls ont repris le chemin du terrain pour convaincre les électeurs de venir voter dimanche prochain pour leur candidat

Hier Place de la République, ils etaient 3 pour distribuer la profession de foi de Benoit Hamon. Un contact direct avec le terrain pas forcement facile face à des électeurs de gauche un peu désabusés qui reviennent sur ce 1er Tour

France bleu et "la Tribune - Le Progrès" vont proposeront mercredi soir, entre 19 et 20 h un nouveau débat pour comprendre les enjeux de ce 2em tour.

Le député ligérien Régis Juanico très actif dans la campagne

Régis Juanico , porte parole de Benoit Hamon

Depuis le début de la campagne des primaires le députe de la 1ere circonscription de la Loire est le porte parole national de Benoît Hamon arrivé ce weekend en tête de la primaire. Une collaboration basée sur une véritable amitié entre les deux hommes et qui date maintenant de plus de 25 ans

Leur rencontre date des années 90 au sein du MJS mouvement des jeunes socialistes. Régis Juanico à l'époque avait 23 ans il venait tout juste d’adhérer au mouvement. La complicité s'est encore renforcée quand il a pris le succession de Benoit Hamon à la tête du mouvement MJS en 1995 avec une vraie continuité d'objectif et de pensée.

Les recompositions ou les changement de mouvance au sein du parti socialiste, n'ont jamais rien changé .... ces deux là ont toujours gardé le meme cap. Les deux hommes sont suffisament proches pour partir en vacances familiales de concert

L'élection de Régis Juanico au conseil général en 2004 et comme député en 2007 n'ont fait que conforter la complicité entre les deux hommes. La récente nomination comme vice-président du groupe socialiste à l'assemblée projette encore un peu plus Régis Juanico sur le scène nationale . Depuis le début de la campagne de Benoit Hamon. Régis Juanico s'est investi à 200% autour de son ami et le résultat lui donne sans doute raison en plaçant son favori en tête des sondages avant le deuxième tour.

Régis Juanico sera l'invité de France bleu ce mardi matin à 7 h 50.