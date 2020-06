La campagne pour les municipales à Bellac : la maire sortante en ballottage défavorable

A Bellac, le second tour des municipales oppose la maire sortante Corine Hourcade-Hatte (sans étiquette) et Claude Peyronnet (divers gauche).

Bellac aurait pu être le théâtre d'une triangulaire pour le second tour des élections municipales, mais deux listes ont fusionné et les électeurs de la sous-préfecture devront donc trancher entre deux prétendants le 28 juin. Pour ce duel, on retrouve Corine Hourcade-Hatte, maire sortante sans étiquette face Claude Peyronnet, militant de gauche à la tête d'une liste Divers.

Répétition ou revanche des dernières municipales ?

Pour les 3.800 habitants de Bellac, cette confrontation a des allures de déjà-vu, puisque les deux concurrents se sont déjà affrontés au second tour des élections municipales de 2014. A l'époque, Corine Hourcade-Hatte, ancienne sous-préfète, avait viré en tête dès le premier tour et avait finalement remporté la mise. Cette fois, elle se retrouve en ballottage défavorable face à Claude Peyronnet qui, dès le lendemain du premier tour, a fusionné sa liste avec celle d'Alice Maury, arrivée troisième.

Les propositions de Corine Hourcade-Hatte et de Claude Peyronnet, candidats aux élections municipales à Bellac Copier

Sur le papier, cette coalition peut paraître avantagée, mais il faut se méfier des calculs purement mathématiques reconnaît le candidat. Ça ne change en tout cas rien à la campagne menée en face par Corine Hourcade-Hatte. Elle défend son bilan et souhaite poursuivre certains projets et en lancer d'autres. Son adversaire présente des propositions alternatives.

On retrouve tout de même un point commun dans les deux programmes. La volonté de dynamiser et donner plus de vie à la sous-préfecture et attirer de nouveaux commerces et habitants, dans cette commune qui ne cesse d’en perdre depuis 45 ans.

Les résultats du premier tour à Bellac

Claude PEYRONNET (divers gauche*) 45.33 % (612 voix)

% (612 voix) Corine HOURCADE-HATTE (sans étiquette) 38.07 % (514 voix)

% (514 voix) Alice MAURY (divers gauche*) 16.59 % (224 voix)

Le 17 mars dernier, le taux de participation à Bellac s'est élevé à 54,94 %. Cela correspond à une baisse de la participation de 19,57 points par rapport à celle du premier tour des élections municipales 2014.

* Même si Claude Peyronnet et Alice Maury préféraient l'étiquette "divers", la nuance politique "divers gauche" leur a été attribuée au moment de l'enregistrement de leurs listes à la préfecture de la Haute-Vienne, en suivant les directives du Ministère de l'Intérieur.