La campagne pour les municipales à Ussel : Christophe Arfeuillère en pole position face à Pierrick Cronnier

Tous les matins France Bleu Limousin s'intéresse à la campagne municipale dans votre commune. Ce matin direction Ussel où deux listes s'affrontent. L'une menée par le maire sortant, Christophe Arfeuillère, LR, et l'autre conduite par le socialiste Pierrick Cronnier.

Un duel classique entre la droite et la gauche au second tour c'est traditionnel à Ussel. Le premier tour a permis d'éliminer l'autre liste de droite portée par Françoise Béziat. Voici donc la tradition préservée. Les électeurs ont ainsi le choix entre leur maire sortant Christophe Arfeuillère à la tête d'une liste renouvelée pour moitié et de l'autre un tout nouveau venu en politique, comme c'est aussi le cas de la plupart de ses colistiers. Pierrick Cronnier ne part cependant pas avec le handicap du manque de notoriété : il est un avocat bien connu dans la commune.

Avantage à Christophe Arfeuillère

Pour autant il semble peu probable que Pierrick Cronnier puisse créer la surprise le 28 juin. Au premier tour il n'avait recueilli qu'un peu plus de 36 % des suffrages. Il n'avait de fait manqué que 60 voix à Christophe Arfeuillère pour être élu dès ce 1er tour. Il y a cependant une inconnue : la participation qui n'avait été que de 56 % au premier tour, effet du coronavirus. Loin en tout cas des 75 % que fait traditionnellement une municipale à Ussel.

