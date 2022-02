La campagne présidentielle en Drôme Ardèche a du mal à passer à la vitesse supérieure

Sur le marché des Clercs, à Valence, ce samedi matin, on discute plus volontiers de la météo, radieuse, que de politique, sujet plus morose. Océane, qui vend des fruits et légumes tous les week-ends n'a pas encore croisé de militants cette année : "On n'a pas vu de gens qui proposaient des tracts, et à vrai dire on est pas du tout dedans ! Déjà, on a l'impression que la campagne se passe surtout à Paris, qu'elle ne nous concerne pas tellement… Et puis on a surtout envie de vivre, en fait ! On évite le covid et les élections, comme sujet de conversation !"

Nadia, venue acheter ses fruits et légumes, partage cet avis : "La crise sanitaire a l'air d'être sur la fin, les gens ont envie d'aller au soleil, de sociabiliser, de refaire un peu société… parce que les gens sont tous un peu repliés sur eux même donc _peut-être que pour s'intéresser à la politique, il faudrait refaire société, avant !_"

Pour Benoît, le fleuriste, il est peut-être un peu tôt : _"_On est encore loin de la présidentielle ! Les tracts, ce sera plutôt en mars !"

Le marché de Valence, place des Clercs © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Les partis s'organisent

Pourtant, les opérations de tractage ont bel et bien commencé : ce week-end, Les Républicains étaient présents sur le marché d'Aubenas. Le comité de soutien de Valérie Pécresse, qui regroupe une soixantaine d'élus Ardéchois, vient de se lancer, début février. Pour tracter, "_c'est encore un peu tô_t", estime Max Tourvieilhe, maire de Vesseaux et animateur de la campagne de Valérie Pécresse en Ardèche.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La République en Marche, elle, a commencé a tracter depuis plusieurs semaines, et voudrait aller plus vite ! "Les militants ont des fourmis dans les jambes !" raconte Nicolas Michel, e Référent LREM dans la Drôme. La députée Mireille Clapot était sur le terrain pour tracter, samedi, à Tain l'Hermitage. Il est cependant difficile de se mobiliser pour un candidat qui ne s'est toujours pas déclaré. Le parti promet de nouvelles actions dès qu'Emmanuel Macron sera officiellement candidat.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans les autres partis, des initiatives se mettent en place : un "café des possibles" début février à Valence, avec Europe Ecologie les Verts, regroupant une trentaine de citoyens pour faire des propositions concrètes pour la démocratie.

Le café des possibles s'est tenu début février à Valence - Valence - Jadot 2022

Les candidates de gauche Christiane Taubira etAnne Hidalgo sont quant à elles venues faire campagne dans la Drôme, accueillies par leurs partisans.