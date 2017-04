La campagne présidentielle vue par des lycéens lavallois

France Bleu Mayenne vous propose une série autour de la présidentielle et la façon dont la campagne est perçue par les mayennais. Nous sommes notamment allés à la rencontre de lycéens.

Ils vont, pour certains, glisser un bulletin dans l’urne pour la toute première fois le 23 avril. Les lycéens qui ont déjà fêté leurs 18 ans seront appelés à voter pour désigner le futur chef de l'Etat. Ce n'est pas le cas du groupe d'élèves de 1ère qu'on a rencontré au lycée Douanier Rousseau de Laval : Laura, Jesse et Anna sont encore trop jeunes. Mais ils suivent tout de même la campagne de près.

Il leur arrive même de discuter politique à la cantine : "L'autre jour, on parlait de Macron et des élèves de la table d'à côté ont commencé à rentrer dans le débat. On était pas forcément d'accord, mais chacun a pu donner ses arguments !"

Des lycéens qui n'ont souvent pas l'âge voter, mais qui sont sensibles aux discours de certains candidats. Laura, par exemple, "aime bien le personnage de Mélenchon même si son programme est irréalisable." Ce qui ne surprend pas vraiment son ami Jesse : "Au lycée, j'entends beaucoup de gens dire qu'ils aiment sa rhétorique. Ils sont parfois contre ses idées mais ils adorent la manière dont il parlent et ils trouvent que tous les candidats devraient avoir la même énergie".

Anna, aussi suit la campagne mais regrette qu'on ne parle pas plus d'écologie : "Pourtant, c'est très important : c'est l'avenir de notre planète ! Si on en parle pas, au bout d'un moment, ça ne va plus le faire !"

Cette campagne émaillée par les affaires à un peu déstabilisé Jesse. Il est né au Pays-Bas, il à la nationalité néerlandaise et il est assez sensible au devoir d'exemplarité imposé aux dirigeants politiques des pays d'Europe du Nord : "Les pays nordiques comme la Suède se foutent bien de notre gueule ! Là-bas, tout ça ne pourrait jamais arriver... Donc on se sent un peu cons !"

Laura aussi s'est posé des questions après les affaires qui ont visé des ministres et des candidats ces derniers temps : " Il devrait peut-être y avoir une loi plus sévère : pourquoi un professeur ne pourrait pas enseigner si il n'a pas un casier judiciaire vierge alors qu'un président pourrait avoir un casier... C'est hallucinant, non ?"

Lors du 1er tour de la présidentielle de 2012, 27% des 18-24 ans ne sont pas aller voter.