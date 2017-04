La campagne présidentielle vue par une famille du Poitou - épisode 1

France bleu Poitou suit la campagne présidentielle à travers le regard d'une famille du Poitou. Pour les parents le spectre de 2002 rôde. Pour leurs enfants adolescents c'est une découverte du monde politique au cœur d'une campagne mouvementée... Premier épisode.

A table, la politique s’invite chez Anne, 46 ans, Alain 51 ans et leurs deux enfants. Elle se décline à toutes les sauces à quelques semaines du premier tour de la présidentielle. Pour les parents, c’est une élection de plus mais elle n’est pourtant pas banale. "J'ai peur qu'on se retrouve comme en 2002. Après le Brexit et l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis, on se rend compte que le pire est possible", confie la maman.

Le choc historique de 2002, les deux enfants, 15 et 17 ans, ne le connaissent que dans les livres d'histoire. Blanche, elle, était âgée d'un an, alors 2017 c'est un peu sa première "vraie" campagne. Elle ne peut pas encore voter, mais elle suit de près le débat médiatique, non sans déception.

On parle beaucoup des affaires. Certains candidats n'arrêtent pas de rappeler ce que les autres ont fait de mal, mais on aimerait plutôt connaître leurs propositions - C'est un peu comme un film, renchérit son frère, il y a les grands et les petits rôles avec des gentils et des méchants qui deviennent gentils - Son père acquiesce, On ne parle pas assez du fond".

Certains thèmes semblent oubliés dans cette campagne. "L'écologie, par exemple ! avant on en parlait beaucoup, et en ce moment ce n'est plus du tout le cas, alors que c'est un enjeu majeur dans le monde", s'inquiète la mère de famille.

Entre les 11 candidats, il faut pourtant faire un choix. Encore faut-il tous bien les connaître. Au moment de les réciter c'est l'hésitation. Jean Lassalle et François Asselineau passe même à l'attrape. Mais tous ces petits candidats "ça relève du folklore" pour Anne. Elle s'inquiète davantage du choix qu'elle devra faire le 23 avril devant l'urne. "J'y pense déjà. Je me vois devant l'isoloir. Je sens que ce sera un moment grave". Pour elle c'est le dilemme : "J'ai un choix de cœur mais malheureusement je crois qu'il faudra voter utile, contre les extrêmes, c'est un peu déprimant".

Voter pour, contre ou s'abstenir

Seule certitude, ils iront voter, même s'ils comprennent les abstentionnistes. "Les élus n'ont pas tant de légitimité que ça finalement ! Il faudrait reconnaître le vote blanc et il y aurait peut-être moins d'abstentions." Autour de la table familiale, ici il n'y a pas de disputes. Chacun s'accorde d'ailleurs sur un point. " On en demande beaucoup trop à celui qui deviendra président. On lui demanda d'être proche des gens et d'avoir la prestance pour négocier avec Trump et Poutine. Il faudrait que ce soit superman !"