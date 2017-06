Législatives : la candidate de la République en Marche bien partie à Landerneau-Lesneven-Landivisiau

Ballotage favorable pour Graziella Melchior, la candidate LREM a rassemblé 36% des voix au premier tour, face à Patrick Leclerc, maire de Landerneau et président de la Communauté de Communes du Pays de Landerneau Daoulas, 22 % des suffrages dimanche dernier.

Graziella Melchior est née à Brest, son père était un carreleur italien, après avoir travaillé pour le groupe Even, elle s'est reconvertie comme professeur d'économie et de communication à l'IUT de Brest, à la faveur d'une formation, il y a une quinzaine d'années. En février 2017, elle envoie son CV et une lettre de motivation au Mouvement d'Emmanuel Macron, et est retenue candidate aux Législatives de la 5 ième circonscription. Cette Lesnevienne de 57 ans est professeur de communication à l'IUT de Brest, certes implantée dans des associations, mais novice en politique et inconnue des 94500 électeurs inscrits, novice mais expérimentée par ailleurs, elle s'adresse aux 44% d'abstentionnistes.

Patrick Leclerc, maire de Landerneau et commerçant, représente Les Républicains et l'UDI à cette élection législative, dans cette 5 ième circonscription du Finistère. Il arrive en tête au premier tour dans sa ville à 35% avec 5% d'avance sur la candidate de la République en Marche, mais dans les autres grandes villes de la circonscription, c'est l'inverse. A Landivisiau, 38% pour LREM, 20% pour LR/UDI, à Lesneven 35% pour la candidate de la mouvance présidentielle, 17 % pour le maire de Landerneau, à Guipavas confortable avance de Graziella Melchior également. mais Patrick Leclerc est offensif, comme il s'agira de l'être selon lui pour défendre cette circonscription du Finistère à l'Assemblée nationale.

Les électeurs eux, se demandent parfois ce que ça pourra bien changer entre la candidate estampillée La République en Marche qui votera le programme Macron, et un candidat de droite qui voterait les dispositions les plus libérales des projets de loi! Certains s'abstiendront dimanche prochain.

La député sortante la socialiste Chantal Guittet, éliminée au premier tour avec 15 % des voix ne donne pas de consigne de vote