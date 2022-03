La candidate LR Valérie Pécresse tente de relancer sa campagne à Metz

"Je suis venu pour voir si elle avait le charisme d'une présidente." Philippe a résumé le sentiment de plusieurs militants présents ce samedi soir à Metz Expo. Ce Mosellan a été déçu du meeting le mois dernier de Valérie Pécresse au Zénith de Paris, alors en pleine course pour l'Elysée. "Il faut que si elle se retrouve face à Poutine, elle puisse s'imposer", poursuit-il. Résultat : dans les allées de l'auditorium, un léger sentiment de défiance se faisait entendre, même si Anne préfère conserver "la positive attitude".

Ne pas regarder les sondages

Depuis ce fameux meeting, la candidat LR décroche quelque peu dans les sondages. Ce samedi, elle était placée en 4ème position par l'un d'eux, avec 11,5% des suffrages au 1er tour le 10 avril prochain. C'est derrière Emmanuel Macron qui passe les 30%, derrière Marine Le Pen (14,5%) et derrière Eric Zemmour (13%). "Mais les sondages changent chaque semaine", préfère retenir Julien, un jeune républicain venu de la Marne.

Pendant presque une heure, Valérie Pécresse a donc détaillé son programme : qu'il soit sécuritaire avec l'augmentation des moyens alloués à l'armée, familial avec des allocations versées dès le premier enfant, ou écologique grâce à la création d'un fonds-bois de 150 millions d'euros. Et ce discours a semble-t-il redonner des ailes à Christiane. "Il faut toujours y croire sinon on ne va nulle part. Tout est encore possible", conclut-elle.