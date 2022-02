La candidate Nathalie Artaud à la rencontre des étudiants de l'école Centrale de Nantes

Une petite centaine d'étudiants attend sagement l'arrivée de la candidate Nathalie Arthaud dans cet amphithéâtre de l'école Centrale de Nantes. Celle qui représente Lutte Ouvrière pour la troisième fois à l'élection présidentielle est à Nantes depuis hier. Elle doit tenir un meeting ce samedi après-midi vers 15h30 au Salon Mauduit.

À l'entrée de l'amphithéâtre, quelques militants ont laissé des tracts aux étudiants © Radio France - Matthieu Bonhoure

Ce vendredi, Nathalie Arthaud répondait à l'invitation lancée par l'association Nuclérez. Un groupe d'étudiants qui a déjà invité Jean-Luc Mélenchon en novembre dernier. Cette fois, c'est une candidate plus confidentielle qui se présente. En tant que "révolutionnaire", Nathalie Arthaud lance en ouverture de la conférence : "Je ne veux pas du siège présidentiel, j'aspire à plus que ça." Comprenez, la fin de notre système actuel car Lutte Ouvrière prône un "communisme révolutionnaire".

Un lien entre les politiques et les étudiants

Il faut admettre que cela détonne un peu dans une grande école comme Centrale, où l'on forme de futurs ingénieurs qui iront en partie travailler pour de grandes entreprises. "Nous avons lancé une invitation à tous les candidats, explique Laure Gombert, en charge de la communication de l'association. Il faut ramener un peu la politique au cœur du campus avec l'élection présidentielle."

Nathalie Arthaud est ravie d'avoir pu échanger avec ces ingénieurs en formation à l'école Centrale de Nantes © Radio France - Matthieu Bonhoure

Justement cette venue des politiques dans l'école c'est positif pour Vincent, cet étudiant est content d'avoir pu découvrir le programme de Nathalie Arthaud. "C'était une personne que je connaissais peu", admet-il. Alors, cet échange lui a permis d'en apprendre plus sur cette petite candidate.

"On a souvent dans les écoles d'ingénieurs la parole des grands groupes sur la manière dont on va faire tourner la société, là ça nous donne un autre son de cloche", se réjouit Clément, un étudiant en thèse à l'école Centrale. La politique à la rencontre de jeunes, la tranche d'âge de la population qui vote le mains aux élections en général. "C'est pas forcément un public qui va se rassembler derrière un parti, par contre aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs on parle beaucoup de transition écologique et ça c'est politique !", répond Laure Gombert.