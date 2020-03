La candidate PS à Toulouse s'interroge sur le maintien du second tour, à cause du Coronavirus

Dans un contexte très particulier, vu les restrictions sanitaires face à l'épidémie de Coronavirus, la candidate socialiste à la mairie de Toulouse Nadia Pellefigue juge ce dimanche soir dans un communiqué que "l’abstention massive illustre l’injonction contradictoire à laquelle les électeurs ont été soumis", entre l'injonction sanitaire à se protéger, et le devoir citoyen. La participation au premier tour ce dimanche à Toulouse n'a été que de 36,64%.

La socialiste s"’interroge sur les conséquences sanitaire et démocratique du maintien du scrutin, qui de mon point de vue, aurait dû être reporté."

"Alors qu’une aggravation de la situation sanitaire est prévue dans les jours qui viennent, et qu’un confinement généralisé est envisagé, j’interroge le gouvernement sur la responsabilité de poursuivre le scrutin dans ce contexte. J’attends avec gravité sa décision et il y a urgence à savoir s’il s’obstine à maintenir le second tour."

Samedi soir, plusieurs élus avaient également demandé le report du scrutin des municipales dans son intégralité. Parmi eux, la présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga.