La candidate socialiste Anne Hidalgo pour la première fois sur les traces de François Mitterrand à Jarnac

A quelques mois de l'élection présidentielle, la candidate socialiste Anne Hidalgo s'est rendue à Jarnac, en Charente, ville natale de François Mitterrand. Déplacement politique et symbolique, le jour de l'anniversaire de sa mort, ce samedi 8 janvier 2022. Et une première pour elle.

Anne Hidalgo n'avait encore jamais mis les pieds à Jarnac, en Charente. L'actuelle maire de Paris et candidate pour le Parti socialiste à l'élection présidentielle a rendu hommage à l'ancien président socialiste François Mitterrand, en se rendant dans sa ville natale, le jour de l'anniversaire de sa mort, ce samedi 8 janvier 2022. Premier gros déplacement pour elle en ce début d'année, quelques semaines après avoir proposé une primaire de la gauche, et après plusieurs refus de part et d'autres. Anne Hidalgo n'a d'ailleurs pas évité le sujet.

Vous vous battrez dos au mur

Anne Hidalgo a déposé une gerbe au pied de la tombe de François Mitterrand. © Radio France - Lise Dussaut

La candidate socialiste a d'abord visité le musée situé dans la maison natale du premier président socialiste de la Ve République, avant de se rendre à pied devant sa tombe, et de participer à la cérémonie d'hommage. Anne Hidalgo y a déposé une gerbe de fleurs, accompagnée notamment de Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat. "Quand François Mitterrand a quitté ses fonctions, il a dit à ses camarades socialistes : "Vous vous battrez dos au mur." Et je crois qu'aujourd'hui on est un peu dans cette situation, a-t-elle imagé. C'est un message de courage. Cette référence nous invite à prendre cette force et cette hauteur de vue qu'il avait."

François Mitterrand est évoqué un petit peu partout dans la ville de Jarnac. © Radio France - Lise Dussaut

Anne Hidalgo a profité de l'occasion pour rappeler, qu'unie, "la gauche est plus forte". Avec ce premier gros déplacement de 2022, elle tente de relancer sa campagne. La semaine prochaine, le 13 janvier, elle dévoilera son programme.