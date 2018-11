Menaces contre une députée LREM : la Capeb du Jura rappelée à l'ordre

La Capeb du Jura a envoyé mercredi une lettre de menace à la députée LREM Danielle Brulebois pour qu'elle modifie son vote sur une taxe appliquée au gazole non routier. Une initiative condamnée ce midi par le président national de la Capeb, qui pointe la responsabilité des gilets jaunes.

Jura, France

La lettre est signée du président de la Capeb (Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment) du Jura. Dans ce courrier, François Jouveanceau accuse Danielle Brulebois, députée La République en Marche du Jura, d'une "mise à mort" des entreprises du bâtiment parce qu'elle a voté à l'Assemblée nationale un texte qui prévoit de supprimer la réduction appliquée sur le gazole non routier, un carburant vendu aux artisans notamment. "Aucun prétexte écologique ne peut porter cet article car le gazole non routier pollue exactement comme le gazole", lit-on.

"Tous les moyens possibles pour obtenir gain de cause"

Dans cette lettre, révélée par France Info, le dirigeant syndical demande à la députée de ne pas voter ce texte en deuxième lecture. Si elle ne se plie pas à cette demande, il menace "d'utiliser tous les moyens possibles pour obtenir gain de cause".

Un courrier écrit après une intervention des gilets jaunes

Ce vendredi midi, la direction nationale de la Capeb, par la voix de son président Patrick Liebus, a condamné cette lettre et assure que l'auteur a envoyé des excuses à Danielle Brulebois. Il pointe aussi la responsabilité des gilets jaunes, qui "deviennent menaçants". Il raconte à France Info que des salariés de la Capeb "ont été menacés sur le lieu de leur organisation." C'est suite à ces incidents que le président de l'antenne jurassienne du syndicat aurait décidé d'écrire ce courrier à la députée.