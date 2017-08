La caravane de la France Insoumise fait étape à Épinal

Depuis le 6 août, deux caravanes de la France Insoumise sillonnent les routes de France pour montrer que la lutte contre la réforme du droit du travail ne prend pas de vacances. Ce lundi, les militants se sont arrêtés sur le plateau de la Justice, à Épinal.

Insoumis, même en vacances. Après Nancy dimanche, la caravane du parti de Jean-Luc Mélenchon s'est arrêtée, ce lundi, à Épinal (Vosges), dans le quartier de la Justice. "Il y a deux caravanes qui sillonnent la France et qui arriveront à Marseille à la fin du mois, pour les rendez-vous d'été de la France Insoumise, explique David, l'un des conducteurs. Nous, nous sommes partis de Paris et notre parcours c'est une boucle en passant par le nord puis l'est de la France."

"Je viens écouter à quel sauce on va être mangé"

Ils sont trois, comme David, à faire le voyage. Tous sont militants en région parisienne et ont pris quelques jours, sur leurs vacances, pour faire le trajet. Sur place, ils sont rejoints par les militants locaux de la France Insoumise. Leur cible numéro un : la réforme du Code du travail. "Je viens écouter à quel sauce on va être mangé à la rentrée, rigole Amar, venu de Golbey pour discuter avec les militants. Là, les gens sont en vacances, il y a des choses qui ont été votées en catimini et je ne suis pas sûr que tout le monde sache de quelle nature est la politique qui va être mise en oeuvre."

Sur place, les habitants du quartier peuvent également calculer le montant des aides sociales auxquelles ils ont droit. © Radio France - Thomas Schonheere

Sur les stands installés pour l'occasion, les militants ont déposé des tracts qui rappellent les mesures que propose la France Insoumise. Se soucier des réformes à venir mais aussi des droits qui existent, aujourd'hui, pour les salariés : un espace dédié permet aux habitants de calculer les aides sociales auxquelles ils ont droit. "Il y a beaucoup de gens qui ont droit à des aides sociales qu'ils ne perçoivent pas parce qu'ils en ignorent l'existence, explique encore David. Donc nous, nous essayons de combler ce vide en les aidant dans ces démarches."

"Nous sommes de plus en plus nombreux"

La députée Caroline Fiat a fait le déplacement pour soutenir les militants. © Radio France - Thomas Schonheere

A chaque rencontre, les militants glissent également les dates des manifestations prévues à la rentrée contre la réforme du droit du travail : le 12 septembre, à l'appel de la CGT, et le 23 septembre, à l'appel de la France Insoumise. L'année dernière, la mobilisation n'avait pas fait plier le gouvernement et sa loi El Khomri. Mais cette fois "nous sommes de plus en plus nombreux", estime Caroline Fiat, la députée FI de la sixième circonscription de Meurthe-et-Moselle : "On a proposé cette caravane d'éducation populaire sur le Code du travail, ça sert aussi à ça : à alerter les gens. Montrons bien au président Macron que ces personnes qu'il croise dans une gare en disant qu'elles ne représentent rien, hé bien, si on est tous dans la rue, il va vite reculer et avoir peur."