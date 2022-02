La caravane de la France Insoumise fait étape près du quartier du Val de l'Aurence

Lors des dernières élections, autour du Val de l'Aurence à Limoges, les électeurs ont boudé les urnes. L'abstention a atteint les 45% par endroit. Pour les Insoumis, il faut que ces abstentionnistes se mobilisent pour Jean-Luc Mélenchon. "Il ne nous manque plus que quelques pourcentages selon les sondages pour accéder au second tour" note Pierre Edouard Pialat de la France Insoumise.

Pour Manon Meunier de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon est le seul à pouvoir faire changer d'avis ces électeurs avec la VIème République en donnant plus de places aux institutions locales. "Aujourd'hui, on veut partir de l'échelon communal et faire en sorte que les gens se sentent concernés et participent à la construction de cette 6ème République pour la planification écologique et sociale. C'est ce que propose Jean-Luc Mélenchon dans son programme et nous voulons que les citoyens se saisissent de ces futures institutions."

Aujourd'hui, la multiplication des candidats à gauche ne fait pas peur aux militants Insoumis. "Nous sommes devant et nous pouvons rassembler autour de notre programme. Dans notre parlement populaire, de nombreux soutiens de toute la gauche nous ont rejoints", explique Pierre Edouard Pialat. "Cela nous donne espoir de créer une dynamique dans cette dernière ligne droite de la présidentielle en étant rassemblant autour de notre programme qui est, quand même, le plus complet et autour duquel on est capable de diriger le pays."