La caravane insoumise de Mélenchon est de passage en Bretagne

A quelques jours du premier tour, huit caravanes de La France Insoumise sillonnent le pays. Ce mardi 11 et mercredi 12 avril, l'une d'elles était à Rennes, dans le quartier Maurepas. L'occasion de tester la dynamique Mélenchon et de parler des quartiers populaires.

Entre les bâtiment en béton, on ne peut pas le louper ! Une grande affiche de Mélenchon sur une caravane. Devant un chapiteaux et des pancartes avec plusieurs slogans. "La sixième République pour voter nous-mêmes nos lois", montre fièrement Simon, militant de la France Insoumise, "ou encore pour révoquer nos élus, pour contrôler le pouvoir de l'argent, etc".

"Pourquoi une sixième République ?" C'est le projet phare de Jean-Luc Mélenchon © Radio France - Théo Hetsch

Tout cela interpelle les clients qui sortent du supermarché. L'un d'eux s'arrête et discute avec les militants. "Ma femme vote Mélenchon et elle me soûle avec ça", explique Jean-Louis, "donc je suis un peu curieux, même si je ne vote pas moi". Car c'est ça le gros du boulot : redonner confiance dans la politique. Lui n'y croit plus : "on a voté pour des politiques qui n'ont rien changé, je ne vois pas l'intérêt de voter pour un de plus...", explique-t-il désabusé.

"Quand même huit millions de gens qui vivent dans les quartiers populaires !"

"Mais cette fois, tu vas te poser un peu plus la question ?" l'interpelle Pascal Troadec. Lui aussi est de la caravane insoumise. Il a participé à la rédaction du programme de Mélenchon pour les quartiers : "c'est quand même huit millions de gens qui vivent dans les quartiers populaires, explique-t-il, nous on dit que la France sera une et indivisible seulement si elle tient compte de ces personnes-là". Cela veut dire plus de moyens pour l'éducation - nationale et populaire - dans ces quartiers, ainsi que des efforts de santé.

Huit caravanes insoumises sillonnent la France jusqu'au premier tour © Radio France - Théo Hetsch

D'autres sont déjà convaincus. Jean-Pierre est un ancien militant communiste. 20 ans qu'il attendait ce mouvement : "Il y a longtemps qu'on n'a pas eu un homme politique qui nous tirait vers le haut intellectuellement, un poète !" raconte l'homme avec des étoiles dans les yeux. "Mon dernier grand bonheur en politique c'était en 1981 avec la campagne de Georges Marchais", raconte le militant de 69 ans. "A l'époque, on n'avait pas atteint l'objectif, mais là je sens qu'il y a moyen qu'on atteigne l'objectif !".

Réponse dans un peu plus de 10 jours, le 23 avril prochain... La caravane insoumise est elle au Blosne, au niveau du métro Italie ce mercredi 12 avril avant d'aller à Saint-Brieuc le 13 puis Lorient et Vannes .