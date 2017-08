La Caravane insoumise a fait étape à Valence

La Caravane insoumise s'est arrêtée ce lundi à Valence, sur l'esplanade du Champs de Mars, avec trois animateurs, pour échanger avec les passants, mais surtout rencontrer les militants drômois, pour les remobiliser, et appeler à manifester le 23 septembre à Paris contre la réforme du travail.

La Caravane de la France insoumise est restée ce jeudi toute la journée sur l'esplanade du Champs de Mars, à Valence. Une quinzaine de militants drômois est venue à la rencontre des trois animateurs, dont fait partie Hélène Loridan. "Nous arrivons, nous déballons notre tente et nous préparons le café, et notre objectif, c'est d'être là pour les groupes d'appui locaux" explique-t-elle. "Nous échangeons avec eux, et eux vont rencontrer les habitants." Les militants ont d'ailleurs distribué des tracts l'après-midi dans le centre-ville.

Répondre aux questions des militants locaux

Parmi les sujets évoqués, l'organisation autour de la manifestation à Paris, le 23 septembre prochain, un "rassemblement populaire" à l'appel de Jean-Luc Mélenchon, contre la réforme du Code du travail par ordonnances. "Ils nous ont dit qu'il y aurait 200 cars sur l'ensemble du pays", pour organiser le transport, raconte Odile, du groupe d'appui valentinois. Aussi au cœur des discussions, le devenir de la France insoumise : il s'agira de profiter des échanges du 24 août à Marseille pour engager la structuration du mouvement, pour faire revivre ou perdurer les groupes d'appui locaux créés lors des dernières élections présidentielles. On comptait alors une cinquantaine de groupes de soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon dispersés en Drôme Ardèche.

Depuis le 6 août dernier, deux caravanes de la France insoumise traversent le pays - l'une la partie ouest, l'autre la partie est - , s'arrêtant dans 32 villes au total, et vont terminer leur tournée jeudi 24 août à Marseille, où Jean-Luc Mélenchon a été élu député. Les militants de la France insoumise y restent jusqu'au 27 août, pour leurs "amphis d'été", les premières universités d'été de leur mouvement.