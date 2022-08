La caravane de l'Union populaire s'arrête à Nantes ce dimanche

Une caravane populaire s'arrête à Nantes. Il y en a deux qui sillonnent la France : une pour l'est et une pour l'ouest, et elles font étape dans vingt villes, en particulier dans les quartiers populaires. La caravane de l'ouest est partie de Rouen ce jeudi, et après Rennes et Saint-Brieuc, elle était à Nantes ce dimanche pour sa quatrième étape. Après la présidentielle et les législatives, les militants ont à cœur de montrer que le parti de gauche est toujours mobilisé sur le terrain.

Parler hausse des prix et baisse du pouvoir d'achat

Au quartier Bellevue de Nantes ce dimanche, Camille et Simon, 25 ans tous les deux, tractent pour le parti de Jean-Luc Mélenchon. "Nous sommes-là pour te parler de la hausse des prix et des propositions de la Nupes sur le pouvoir d'achat, explique poliment Camille à une jeune femme du quatrième étage d'un immeuble situé rue de la Drac. Si tu veux, tu peux descendre, il y a un stand avec de quoi manger, on pourra discuter tranquillement... -- Non merci, répond-elle. Je ne m'intéresse pas trop à la politique..."

L'objectif principal des deux jeunes militants est de convaincre celles et ceux qui se sont abstenus aux dernières élections. Après plusieurs portes restées fermées, celle de Jannick, menuisier, s'ouvre. Habituellement, il ne vote pas pour Jean-Luc Mélenchon et regarde le tract que lui tend Simon d'un air dubitatif. "Entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est deux choses différentes, lâche-t-il. Et puis, les prochaines élections sont dans longtemps maintenant."

Convaincre les abstentionnistes et souder les sympathisants

Mais l'arrivée de la "caravane populaire" fait aussi des heureux. En bas de l'immeuble, une dizaine de personnes s'arrêtent devant le stand de LFI. Parmi elles, Juliette, auxiliaire de vie et responsable du groupe d'action des Insoumis de Saffré. "J'ai toujours voté à gauche, parfois en trainant les pieds plutôt que par adhésion complète. Mais maintenant, je sais que le programme de Jean-Luc Mélenchon est, selon moi, celui qui répond le mieux aux trois urgences démocratiques, sociales et écologiques."

En dehors des militants itinérants, plusieurs élus et sympathisants nantais ont répondu présent à l'appel des Insoumis, comme Marina Ferreruela, suppléante du député Andy Kerbrat élu à la deuxième circonscription de Loire-Atlantique. Après Nantes, la caravane populaire fera route vers Bordeaux pour une arrivée prévue dès ce lundi soir.