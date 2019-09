PHOTOS - Mort de Jacques Chirac : la carrière de l'ex-Président en dix photos cultes

Jacques Chirac, qui présida la France de 1995 à 2007, est décédé jeudi matin à l'âge de 86 ans, a annoncé sa famille. En dix clichés, nous revenons sur une carrière politique hors-normes.

1. Une cigarette, Simone ?

Jacques Chirac est Premier ministre, et Simone Veil est sa ministre de la Santé. Ils organisent une conférence de presse très importante en 1976, puisqu'elle porte sur la loi sur l'Interruption volontaire de grossesse. Simone Veil, peut-être un peu stressée, pique alors une cigarette à Jacques Chirac. Une scène inimaginable de nos jours.

Jacques Chirac offre une cigarette à Simone Veil en 1974 lors d'une conférence de presse © Maxppp - Keystone Pictures USA Crédit ZUMAPRESS

2. L'arrivée à la mairie de Paris

À peine élu maire de Paris, Jacques Chirac prend possession de son bureau le 25 Mars 1977. Il a fondé le RPR l'année précédente et c'est aussi une victoire pour ce jeune parti politique.

© AFP -

3. Quand le maire de Paris resquille le métro

En décembre 1980, le maire de Paris Jacques Chirac saute un portillon du métro parisien lors de l'inauguration d'une exposition d'art moderne dans la station Auber.

© AFP -

4. Jacques Vahiné

Avant François Hollande et sa chapka, il y a eu Jacques Chirac et son style vahiné. À l'époque en 1986 il n'est pas Président mais Premier ministre. C'est à Nouméa qu'il a arboré ce chapeau traditionnel et ce collier de fleurs.

Jacques Chirac à Nouméa en 1986 © AFP - REMI MOYEN

5. La cohabitation

Le 18 juin 1987, poignée de main entre le Président socialiste François Mitterrand et son Premier ministre de droite, en région parisienne à l'occasion d'une cérémonie d'hommage au général de Gaulle et à son fameux appel à la Résistance.

© AFP -

6. Un petit somme dans le Concorde qui vaut de l'or

Septembre 1987, le Premier ministre se rend à Nouméa après le référendum qui a décidé du maintien de la Nouvelle-Calédonie au sein de la France. À l'époque, les officiels volent en Concorde. L'histoire de cette photo est insolite. Il n'y a ce jour-là qu'un seul journaliste embarqué, de Paris Match. Il immortalise ce moment de repos. En juin 2016, ce cliché a été vendu lors d'une vente aux enchères organisée par le magazine. Et c'est lui qui a remporté la meilleure enchère : 17.000€.

7. Sur les Champs en DS

Le 17 mai 1995 après son investiture officielle, le nouveau Président défile sur les Champs-Élysées, debout dans sa Citroën DS décapotable. Jacques Chirac avait déclaré ne pas aimer les voitures blindées, dont les fenêtres ne s'ouvraient pas complètement. Or, le Président aimait saluer en passant son bras par la fenêtre.

Jacques Chirac en DS sur les Champs-Élysées © Maxppp - Laurent Sazy

8. Le portrait officiel

Comme le veut l'usage, à son arrivée à l'Élysée en 1995 Jacques Chirac se fait tirer le portrait. Il choisit pour cela la photographe française Bettina Rheims, plus connue jusqu'alors pour son travail autour des femmes. Mais en 1995, à la fin de la campagne présidentielle, le candidat Chirac lui proposer de suivre la dernière ligne droite de la présidentielle. Puis de réaliser ce portrait officiel. Jacques Chirac est alors le premier Président à choisir le jardin de l'Élysée comme cadre, le second sera François Hollande en 2012. Bettina Rheims a déclaré au journal Libération qu’elle a voulu donner au Président Chirac “l'allure détendue des grands héros de western”.

Le portrait officiel du Président Chirac © Maxppp - Bettina Rheims - © La Documentation française

9. Le Salon de l'Agriculture

Jacques Chirac aimait serrer des mains, saluer les Français, et il aimait aussi le terroir et les bêtes. Sa visite du Salon de l'Agriculture était devenue un grand classique, une marque de fabrique, qui a perduré au-delà de ses mandats présidentiels. Car même déchargé de ses responsabilités politiques, il a continué à venir au Salon de l'Agriculture, et sa popularité là-bas n'en était que plus grande.

Jacques Chirac au 42e Salon de l'Agriculture en 2010 © Maxppp - REMI OCHLIK

10. Bernadette

Impossible d'évoquer Jacques Chirac et encore moins son image sans parler de son épouse Bernadette, dont les sacs à main ou encore la permanente et les lunettes font partie intégrante de la "touche" Chirac. Blague à part, elle a été conseillère générale de la Corrèze, et est à ce jour la seule épouse de président de la République à avoir exercé un mandat électif de ce niveau.