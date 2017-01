La carte du béarn change à partir du 1er janvier !

La carte du Béarn va changer à partir du 1er janvier 2017. Celle des communautés de communes plus précisément. En Béarn, 10 sont supprimées.

Dix communautés de communes de moins en Béarn en 2017. C'est ce que prévoit la loi NOTRe à partir du 1er janvier 2017.

Faire des économies

L'idée c'est de fusionner les communautés de communes existantes dans de plus gros ensembles, d'au moins 15 000 habitants. Le but c'est de supprimer des échelons de décision, et de faire des économies de fonctionnement et de personnel.

Chez nous dans les Pyrénées-Atlantiques, il y avait jusque là 29 communautés de communes, dont 19 en Béarn. Pour le pays basque les 10 communautés de communes vont fusionner en une seule. En Béarn en revanche, on ne fait que diminuer le nombre d'intercommunalités. On va donc passer de 19 à 9.

De 19 à 9 intercommunalités

Dix communautés de communes sont donc supprimées. Mais l'idée c'est de conserver au maximum des ensembles homogènes.

Il y a ceux pour qui rien ne change, comme la communauté de communes de Lacq-Orthez, et celle de la Vallée d'Ossau, qui bénéfice d'une dérogation du préfet pour continuer à exister, même si elle est en dessous du seuil minimal de 15 000 habitants.

Peu de modification pour l'agglomération paloise, qui intègre seulement quelques communes supplémentaires. En revanche, pour les autres c'est l'heure du regroupement.

Dans le Nord Béarn: les communautés de communes de Luys en Béarn, Garlin et Arzacq vont fusionner.

les communautés de communes de Luys en Béarn, Garlin et Arzacq vont fusionner. Dans le Béarn des Gaves: Salies, Sauveterre et Navarrenx se regroupent.

Salies, Sauveterre et Navarrenx se regroupent. À l'Est: Nay reste indépendante, mais Lembeye Vic-en-Bilh, Morlaas et Ousse Gabas se rassemblent.

Nay reste indépendante, mais Lembeye Vic-en-Bilh, Morlaas et Ousse Gabas se rassemblent. Dans le pays d'Oloron: les cinq communautés de communes existantes n'en font plus qu'une, baptisée Pays d'Oloron et vallées du Haut Béarn

les cinq communautés de communes existantes n'en font plus qu'une, baptisée Pays d'Oloron et vallées du Haut Béarn Et puis une dernière, celle de Vic Montaner, à cheval entre les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées

Les petits villages ont peur d'être noyés

Du coup les petites communes ont peur d'être noyées dans ces grands ensembles, et de ne pas être maîtresses de leur destin. Charles Pélanne est maire de Mont-Disse une commune de 77 habitants. Il est aussi conseiller départemental. Et il a proposé aux plus petites communes de son secteur de se rassembler, c'est à dire de créer des communes plus grosses dans lesquelles les anciens villages deviendraient des hameaux.Pour lui c'est le seul moyen de continuer à faire vivre les micro-communes.

"On est plus forts à plusieurs [...] l'important c'est de produire des projets sur les territoires ruraux qui souffrent énormément [...] pour en faire des territoires vivants -- Charles Pellane, maire de Mont-Disse

Pour Charles Pelanne, les petits village ont tout intérêt à se regrouper s'ils veulent continuer d'exister Partager le son sur : Copier

Et c'est la nouvelle communauté de communes de l'agglo paloise qui se réunit la première. Ce sera lundi après-midi.