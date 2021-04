La caserne Arnaud Beltrame inaugurée ce jeudi à Saint-Avé par le ministre Gérald Darmanin

Gérald Darmanin, le ministre de l'intérieur, inaugurera ce jeudi 22 avril au matin la nouvelle caserne de gendarmerie de Saint-Avé dans le Morbihan. La caserne qui a ouvert ses portes en décembre dernier, portera le nom d'Arnaud Beltrame en hommage à ce gendarme morbihannais héroïque tué par le terroriste Redouane Lakdim lors de l'attaque du Super U de Trèbes (Aude) le 23 mars 2018. Arnaud Beltrame, qui avait pris la place d'un otage, avait succombé le lendemain à ses blessures.

Un homme du pays

Arnaud Beltrame était passé par l'école militaire interarmes de Saint-Cyr Coëtquidan, l'EMIA, à Guer dans le Morbihan entre 1999 et 2001. Sa famille maternelle est originaire de Trédion où un square porte déjà son nom. Il y a également une rue Arnaud Beltrame à Vannes et désormais cette toute nouvelle caserne de gendarmerie. C'est la maire de Saint-Avé, Anne Gallo qui en a eu l'idée dès avril 2018, avant même la pose de la première pierre. Elle l'a proposé au préfet après avoir reçu l'accord de la mère d'Arnaud Beltrame qu'elle a rencontré à plusieurs reprises. "Nous avons pensé tout à fait normal de suggérer le nom d'Arnaud Beltrame pour cette nouvelle caserne parce qu'il a vraiment fait preuve de courage et d'abnégation. On a aussi voulu rendre hommage à un homme du pays, à son amour de la Bretagne, du Morbihan et de notre territoire. Sa maman habite à Trédion qui fait partie de Vannes Agglomération, c'était donc tout à fait à propos de proposer le nom d'Arnaud Beltrame à cette caserne locale " explique Anne Gallo.