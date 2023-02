La CGT appelle à une mobilisation "plus large et plus festive" ce samedi à Perpignan

À peine le temps de replier les banderoles, et les syndicats appellent à une quatrième journée de mobilisation ce samedi 11 février contre la réforme des retraites. L'intersyndicale (à qui il n'a pas échappé qu'un tiers du pays est déjà en vacances) appelle à manifester "encore plus massivement". Et elle espère voir dans les rues davantage de professions libérales ou de salariés du privé, et tous ceux qui ne peuvent pas se permettre de faire grève en semaine.

À Perpignan, la manifestation s'élancera à 14h30 de la place de la Victoire, sur un parcours modifié. "Nous souhaitons une mobilisation plus large, plus familiale et plus festive", explique Julien Berthélémy, le secrétaire départemental de la CGT, invité de France Bleu Roussillon ce mercredi matin.