Retraites : 12 000 foyers privés d'électricité dans les Pyrénées Orientales par la CGT

La CGT revendique les coupures de courants en France. 12 000 foyers sont touchés dans les Pyrénées Orientales, ce jeudi 19 décembre. Une action de protestation contre la réforme des retraites qui vise les centres commerciaux et les entreprises.

Perpignan, France

Plus de 12 000 foyers ou entreprises sont privés d'électricité dans les Pyrénées orientales ce jeudi 19 septembre. Une opération de protestation contre la réforme des retraites et la privatisation du marché de l’énergie revendiquée par la CGT. Des actions de coupure d'électricité sont encore en cours. L'action dure depuis la semaine dernière. Enedis condamne des « coupures de courant qui mettent en danger les clients et leurs biens ».

Plusieurs villes du département sont touchées

7 000 foyers ou zones commerciales sont privés d'électricité à Argeles-sur-Mer, 4 200 à Perpignan. De nombreuses habitations de Rivesaltes sont également touchées.

Enedis dénonce des « actes malveillants » et prévoit de porter plainte. Des sanctions disciplinaires pourront aussi être prises contre les salariés dissidents identifiés.