La chasse aux parrainages se poursuit dans la Loire !

Quatre nouveaux candidats sont assurés d'être présents au premier tour de l'élection présidentielle. Grâce, notamment, aux 86 parrainages des élus de la Loire et de la Haute-Loire. Le Conseil Constitutionnel a publié mardi 7 mars une nouvelle liste des signatures validées.

5 candidats ont dépassé la barre fatidique des 500 signatures. Et pour cinq, cette étape incontournable sur la route de l'Elysée a été officiellement franchie hier : Emmanuel Macron, Benoit Hamon, Nathalie Arthaud et Nicolas Dupont-Aignan. Pour François Fillon, ce cap avait déjà été franchi la semaine précédente. 7 781 parrainages ont été validés par le Conseil Constitutionnel à la date du 7 mars. Dont 86 parrainages venus des élus de la Loire (59) et de la Haute-Loire (27). Et en tout, 12 candidats ont bénéficié de la signature d'un de nos élus.

Parmi eux, les grands favoris évidemment, qui arrivent en tête : Emmanuel Macron, avec 20 signatures ; François Fillon, avec 13 parrainages ; c'est une de plus que le candidat socialiste Benoit Hamon ; Marine Le Pen a quant à elle reçu 5 soutiens.

Mais d'autres candidats ont fortement bénéficié des signatures des élus des deux départements : c'est le cas de François Asselineau, candidat de droite pour le parti Union Populaire Républicaine, qui a presque validé son billet pour le premier tour, avec 480 soutiens, dont 3 venant de Loire et de Haute-Loire. Jacques Cheminade également peut compter sur le parrainage du maire de Saint-Rirand près de Roanne, alors qu'il se rapproche de la qualification officielle. Même Alain Juppé, qui a pourtant définitivement écarté toute possibilité d'une candidature, a reçu deux signatures dont celle de Bernard Bonne, conseiller départemental de la Loire.

Celui qui a été le plus plébiscité parmi ces candidats, c'est Jean Lassalle. Ce candidat centriste, rendu célèbre par sa marche à pied de 5 000 km à travers la France en 2013, a reçu 12 soutiens, alors qu'il est à la moitié du parcours des 500 parrainages. Pour beaucoup de signataires, c'est surtout son engagement en faveur des territoires ruraux qui a pesé, comme le confirme Denis Tamain, maire de Noirétable, à l'Ouest de la Loire : "Il promet notamment de revenir sur la Loi Nôtre, qui oblige les petites communes à se noyer dans de grandes intercommunalités et agglomérations, où elles n'ont plus aucun pouvoir."

Denis Tamain, maire de Noirétable, a parraine Jean Lassalle. Partager le son sur : Copier

Découvrez quel candidat votre élu soutien sur le site internet de France Bleu : www.francebleu.fr/infos/politique/presidentielle-decouvrez-quels-candidats-vos-elus-ont-ils-parraines-1488394365

Fin de la campagne de parrainages le 17 mars. Prochaine publication : vendredi 10 mars. Premier tour de l'élection présidentielle : le 23 avril. Second tour : le 6 mai 2017.