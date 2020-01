La Châtre : Patrick Judalet dévoile sa liste et ses idées pour les élections municipales

La Châtre, France

Les choses se bousculent à La Châtre, à moins de deux mois du premier tour des élections municipales. Après l'annonce de la fusion des listes de Patricia Darré et Bruno Villatte lundi, c'est le maire sortant Patrick Judalet qui a présenté sa liste et ses principales idées ce mardi à la mi-journée. Maire de La Châtre depuis 2017, après la démission de Nicolas Forissier en raison de son élection comme député de l'Indre, Patrick Judalet assume l'héritage politique de Nicolas Forissier, qui apparaît d'ailleurs en 27e position sur la liste.

L'attractivité de la ville doit être une priorité

À La Châtre, les sujets d'inquiétude ne manquent pas. Entre la chute de près de 10% du nombre d'habitants ces dix dernières années et la fermeture provisoire fin novembre de lits à l'hôpital. La question de l'attractivité de la ville est centrale. "Il faut qu'on retrouve un moyen d'attirer des emplois et de la population. L'activité économique doit être forte", explique Patrick Judalet, sur France Bleu Berry. "Cette campagne sera axée sur le cadre de vie, le bien-vivre à La Châtre. Il est important qu'on se sente bien dans cette ville. Il faut qu'on trouve à La Châtre toutes les structures nécessaires à la population et de tous les âges", détaille le maire sortant, candidat à sa réélection. Il cite notamment l'inauguration d'un skate-park et la pose de la première pierre d'une future résidence pour séniors.

L'attractivité passe aussi par la bonne santé des commerces. Les commerçants du centre-ville redoutent le nouveau parc commercial qui doit ouvrir en septembre 2020 avenue d'Auvergne. Un projet assumé par Patrick Judalet. "Il est indispensable de maintenir le commerce de centre-ville. On ne peut pas ignorer non plus les commerces par Internet, les grandes surfaces. Ce sont des phénomènes de société qu'il faut prendre en compte et nous le ferons", explique le maire sortant.

Une ambition écologique pour La Châtre

Patrick Judalet veut également poursuivre les efforts en matière de politique écologique à La Châtre. "Nous avons été l'une des premières communes à adopter le zéro phyto, la gestion différenciée des espaces verts. On va bientôt planter un arboretum avec les enfants des écoles primaires", précise le candidat. "On réfléchit au développement des pistes cyclables. Le vélo électrique existe. J'aimerais bien qu'on puisse aider les gens candidats à l'acquisition d'un vélo électrique à travers une subvention par exemple. Il est essentiel que tout le monde puisse se déplacer de manière douce", ajoute Patrick Judalet.