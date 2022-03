"La Chine peut faire pression sur la Russie" estime Jean-Yves Le Drian au Sommet Européen à Montpellier

Le Sommet de l'Union Européenne s'est tenu à Montpellier le dimanche 6 et le lundi 7 mars. Les 27 ministres des Affaires étrangères ont discuté de la guerre en Ukraine. Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a souligné que "plus d'1,5 millions de réfugiés ont déjà passé les frontières." Il prévoit que le nombre pourrait "aller jusqu'à 5 millions de personnes".

Des aides financières ont été confirmées à l'issue de ce Sommet. Comme l'avait déjà annoncé la présidente de la Commission européenne, 500 millions d'euros vont être versés pour les réfugiés ukrainiens par les pays européens. La France y participera à hauteur de 100 millions d'euros. Cent millions d'euros ont déjà été envoyés à la Moldavie et à l'Ukraine par l'Union Européenne.

Influence de la Chine sur la Russie

Josep Borrell a appelé un ministre chinois et lui a demandé à ce que la Chine influence la Russie pour mettre fin à la guerre. "C'est évident que la Chine a une influence claire sur la Russie. Je lui ai demandé de jouer toute son influence pour faire partie de l'initiative diplomatique pour essayer d'avoir un cessez-le-feu immédiat. Elle est plus proche de la position de la Russie. Elle peut jouer un rôle important si elle le veut."

Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères français a abondé en ce sens : "Elle peut faire pression sur la Russie. Elle a des responsabilités sur l'évolution des situations conflictuelles". Le président de la République, Emmanuel Macron, s'entretiendra avec le président chinois Xi Jinping mardi 8 mars.

Un scénario qui se répète

Ce lundi 7 mars, Emmanuel Macron a dénoncé "le cynisme moral et politique" de Vladimir Poutine qui a proposé d'ouvrir des couloirs humanitaires pour évacuer les citoyens des villes ukrainiennes de Kharkiv, Kiev, Marioupol et Soumy. Dans la salle de conférence du musée Fabre à Montpellier, Jean-Yves Le Drian a comparé ce qu'il se passe en Ukraine avec ce qu'il se passe en Syrie. "Regardez l'histoire d'Alep. Bombardements, proposition de corridors humanitaires, dénonciation des corridors par l'adversaire alors qu'il y a une provocation qui est faite par celui qui délimite le corridor, tentative de négociations pour mieux condamner l'adversaire, re-bombardements. Et on recommence. Malheureusement, nous sommes à un nouveau rendez-vous et il ne faut pas tomber dans les pièges."

Avant d'ajouter : "Je ne fais pas de ce concept du corridor humanitaire un concept que je partage. Je me demande même si dans les écoles de guerre russes, il n'y a pas des cours pour enseigner : bombardement, corridor, négociations, rupture et on recommence".